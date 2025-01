Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy angyalföldi lakásban találták meg. A 30 éves férfi a múlt héten tűnt el egy fővárosi kollégiumból.","shortLead":"Egy angyalföldi lakásban találták meg. A 30 éves férfi a múlt héten tűnt el egy fővárosi kollégiumból.","id":"20250115_budapest-eltunt-egyetemista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"e28a5804-4b65-481d-80f0-df5b9f6ce59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_budapest-eltunt-egyetemista","timestamp":"2025. január. 15. 15:26","title":"Holtan találták meg a Budapesten eltűnt egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké tartani – és most már jelek is látszódnak.","shortLead":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké...","id":"20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371.jpg","index":0,"item":"468bdd8f-b25a-4e80-b4d1-7448222b9016","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 16. 17:03","title":"10 éve nem történt ilyen: 90% alá zuhant a Google kereső piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak a terv mellett? ","shortLead":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak...","id":"20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49.jpg","index":0,"item":"ca8a2f7d-4983-460f-8d76-40adcdb0388d","keywords":null,"link":"/sport/20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","timestamp":"2025. január. 16. 13:08","title":"Őrült ötlettel állt elő a NOB elnökjelöltje, ami alapjaiban változtatná meg az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csőstül jönnek a bajok, kérdés, képes lesz-e megoldást találni rájuk a Fidesz.","shortLead":"Csőstül jönnek a bajok, kérdés, képes lesz-e megoldást találni rájuk a Fidesz.","id":"20250116_Die-Welt-elemzes-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665.jpg","index":0,"item":"ed5ca4fa-700c-457e-a994-205f5632f455","keywords":null,"link":"/360/20250116_Die-Welt-elemzes-lapszemle","timestamp":"2025. január. 16. 15:30","title":"Die Welt-elemzés: Mintha megbénult volna Magyarország, válaszút elé került az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","id":"20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197.jpg","index":0,"item":"40022cc3-1abf-48be-923a-27f628a3aefd","keywords":null,"link":"/sport/20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","timestamp":"2025. január. 16. 11:09","title":"Marozsán hatalmas, ötszettes csatában győzte le Tiafoe-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c74f6-865b-49da-9402-4f7c60d763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült megfékezni. ","shortLead":"A lángokat sikerült megfékezni. ","id":"20250115_Tuz-utott-ki-egy-csarnokepuletben-Debrecenben-negyven-embernek-kellett-kimenekulnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b24c74f6-865b-49da-9402-4f7c60d763ca.jpg","index":0,"item":"731d01bb-e036-439f-ae2b-33e5c8b03ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Tuz-utott-ki-egy-csarnokepuletben-Debrecenben-negyven-embernek-kellett-kimenekulnie","timestamp":"2025. január. 15. 05:50","title":"Tűz ütött ki egy csarnoképületben Debrecenben, negyven embernek kellett kimenekülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","shortLead":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","id":"20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b.jpg","index":0,"item":"8ab1a002-0781-4701-8d93-3a9ef39ee7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","timestamp":"2025. január. 15. 08:23","title":"Sokfelé kifehéredett a táj Magyarországon, és lehet havazás a folytatásban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]