[{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab.jpg","index":0,"item":"fac9afc2-0c8a-4a22-bd1f-5f688ec3957d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","timestamp":"2025. január. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vége az indiai üdülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a0667a-8d36-4ba2-82f6-93a3a640d018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha tündöklő nyárrá nem is változtatja át, a lehulló hó képes lehet enyhíteni rosszkedvünk telén. 