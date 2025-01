Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","shortLead":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","id":"20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0.jpg","index":0,"item":"601db9d0-3bb7-4b88-a3e3-4086bc6c3088","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","timestamp":"2025. január. 16. 13:13","title":"Forrong a bírói kar, úgyhogy az igazságügyi miniszter inkább tartott egy sajtó nélküli sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle.","shortLead":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat...","id":"20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4.jpg","index":0,"item":"af9461a4-5868-4171-9092-34adbd3e19d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","timestamp":"2025. január. 16. 12:03","title":"12 évig fejlesztették, most sikerült elindítani – Mit kell tudni Jeff Bezos rakétájáról, ami a SpaceX nagy riválisa lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt a Donald Trump beiktatásaival kapcsolatos várakozásairól és a gazdasági helyzetről.","shortLead":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt...","id":"20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"e617ab3d-0eac-43c6-9545-d79bf99deebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","timestamp":"2025. január. 17. 07:46","title":"Orbán: Kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról hazatért Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját. Rogán Antal szankciós listára kerülése egy mondatot ért, annál több szó esett a Washington–Brüsszel-tengelyről, a Soros-hálózatról és hogy 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz.","shortLead":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról...","id":"20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"a88a77c8-a401-4d24-99b2-a8803171a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 12:36","title":"Orbán úgy kipihente magát Indiában, hogy hazatérve kiosztotta a fél világot Brüsszeltől Soroson át Ukrajnáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","shortLead":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","id":"20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3.jpg","index":0,"item":"1d2346de-39fb-4970-980a-5f0c452a652e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","timestamp":"2025. január. 16. 09:34","title":"50 ezer forint lesz a műszaki vizsga februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]