[{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","id":"20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"6eab740c-f2b7-4091-ad3a-bc76db3cfb60","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","timestamp":"2025. január. 18. 15:14","title":"Fia ölhette meg a 82 éves férfit Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cd7b60-6d25-45cf-8235-5575d9131695","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Duster nagy testvérében található a Dacia valaha készült legerősebb motorja.","shortLead":"A Duster nagy testvérében található a Dacia valaha készült legerősebb motorja.","id":"20250117_a-legdragabb-es-legnagyobb-dacia-bearaztak-az-uj-bigstert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90cd7b60-6d25-45cf-8235-5575d9131695.jpg","index":0,"item":"0d6ca9f9-8503-4359-b6a3-c72cd2ebb52c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_a-legdragabb-es-legnagyobb-dacia-bearaztak-az-uj-bigstert","timestamp":"2025. január. 17. 06:41","title":"A legdrágább és legnagyobb Dacia: beárazták az új Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.","shortLead":"Ez még nem a végső döntés, a testület ajánlását követően még a teljes kormánynak is támogatnia kell ahhoz, hogy életbe...","id":"20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"64694d0f-db9c-4ef4-b1ab-7a167638192f","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_gaza-tuzszunet-kormany-izrael-allasfogalals-szavazas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 14:46","title":"Megszavazta az izraeli biztonsági kabinet a gázai tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel korábban. Ettől függetlenül esetenként igencsak hasznos lehet, ráadásul van egy kevéssé ismert oldala is.","shortLead":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel...","id":"20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479.jpg","index":0,"item":"388df1a4-4113-4859-820d-0152543164cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Mindenki használja, senki nem tudja: a tűzőgépének van egy titkos funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mire számíthat Magyarország David Pressman utódjától? Mit akar Elon Musk Németországban, vagy Nagy-Britanniában? Miért kell Trumpnak Grönland, Kanada és Panama? És megszerezné-e akár háborúval? Ezekre kereste a választ Kacskovics Mihály Béla Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével.","shortLead":"Mire számíthat Magyarország David Pressman utódjától? Mit akar Elon Musk Németországban, vagy Nagy-Britanniában? Miért...","id":"20250117_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-usa-donald-trump-rogan-antal-gronland-kanada-panama-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"491e3ff2-b348-4c08-b8c8-0a4c94764c71","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-usa-donald-trump-rogan-antal-gronland-kanada-panama-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 15:00","title":"Orbán kívánhat egyet Trumptól, de nem biztos, hogy ezt Rogánra pazarolná – Nagy Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is...","id":"20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672.jpg","index":0,"item":"aa194569-40ed-4391-92d9-4a120239e63c","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","timestamp":"2025. január. 17. 08:25","title":"Magányosan él a Szomszédok Gábor Gábora, a karácsonyt is egyedül töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták a kocsikat műhelyből.","shortLead":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták...","id":"20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"cc3f8d63-cf36-42c9-8dcc-cb11c2103bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","timestamp":"2025. január. 18. 11:22","title":"Kórházban ápolnak egy tolatásvezetőt, aki segített oltani az égő mozdonyt a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]