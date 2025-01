Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem kutatói dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem...","id":"20250117_3d-nyomtathato-beton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797.jpg","index":0,"item":"303d396e-723b-464d-9c47-d7ca3994aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_3d-nyomtathato-beton","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Jöhet egy másik beton, ami erősebb és jobb az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor rájött mi van a zsákban, próbált gyorsan megszabadulni a lábaktól.","shortLead":"Amikor rájött mi van a zsákban, próbált gyorsan megszabadulni a lábaktól.","id":"20250116_elfogtak-amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"f08c5780-5ce8-417b-8465-36458bb422e7","keywords":null,"link":"/elet/20250116_elfogtak-amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 16. 18:02","title":"Az amputált lábakat lopó férfi azt mondja, ő csak visszaváltható palackokért tört be a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felborult autó egyik utasa életét vesztette, a sofőr és egy másik utas pedig megsérült.","shortLead":"A felborult autó egyik utasa életét vesztette, a sofőr és egy másik utas pedig megsérült.","id":"20250117_vacszentlaszlo-halalos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f8e6aec7-c6ad-4d8a-8781-d42eed60bd97","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_vacszentlaszlo-halalos-autobaleset","timestamp":"2025. január. 17. 20:58","title":"Halálos baleset történt Vácszentlászlónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","shortLead":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","id":"20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"2c36eaab-d3b3-4af7-b43f-e24c11e8b527","keywords":null,"link":"/sport/20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","timestamp":"2025. január. 16. 17:02","title":"Neymar szaúdi csapata beszállt a Szalah leigazolásáért folyó versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a8fdf1-1276-41de-8803-f8673221e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Giorgi Gakhariát a hírek szerint a kormánypárt, a Grúz Álom tagjai hagyták helyben.","shortLead":"Giorgi Gakhariát a hírek szerint a kormánypárt, a Grúz Álom tagjai hagyták helyben.","id":"20250116_gruz-miniszterelnok-tamadas-orrtores-agyrazkodas-gruz-alom-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a8fdf1-1276-41de-8803-f8673221e8f6.jpg","index":0,"item":"0667704c-af07-433d-abca-f65bd29a47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_gruz-miniszterelnok-tamadas-orrtores-agyrazkodas-gruz-alom-ellenzek","timestamp":"2025. január. 16. 17:56","title":"Megverték, kórházba került a volt grúz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla hittel, az egyházi iskolát a képtelen elvárásaival, a zsinóros kabátban bohóckodó ispánt, a hivatalnok felsőbbrendűségét, a feudalizmust – írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla...","id":"20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11.jpg","index":0,"item":"dad0f977-1e7e-4249-8065-e1b0811f7e98","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","timestamp":"2025. január. 17. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Miért kényszerítjük bele a gyereket a szalagavatóba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Lengyel Tibor .","category":"360","description":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis korrupciós bűncselekménybe keveredett az állami korrupciót leleplezni hivatott szervezet vezetője – ezt állítja az ügyészség. Biró Ferenc pedig azt, hogy az egészből egy szó sem igaz, és az ő személyét támadva akarják ellehetetleníteni a hatóságot. Akárkinek is van igaza, a kabátlopási ügy arra alkalmas, hogy elmozdítsák az elnököt hivatalából. ","shortLead":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis...","id":"20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2.jpg","index":0,"item":"8adf5bc2-56ac-4f48-beb5-09bed3436944","keywords":null,"link":"/360/20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 17:00","title":"„Ez egy megbuktatási akció” – nem kell, hogy igaz legyen, a gyanú is elég, hogy törvényesen elmozdíthassák az Integritás Hatóság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az, hogy az Ügyfélkapu+ -hoz „hivatalosan egy orosz fejlesztésűnek kinéző alkalmazást ajánlanak, véleményem szerint égbekiáltó” – hangsúlyozta egy névtelenséget kérő kiberbiztonsági szakértő a Telexnek.","shortLead":"Az, hogy az Ügyfélkapu+ -hoz „hivatalosan egy orosz fejlesztésűnek kinéző alkalmazást ajánlanak, véleményem szerint...","id":"20250116_Orosz-kod-fut-az-appon-amelyet-az-Ugyfelkapu--ra-valo-belepeshez-ajanl-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6.jpg","index":0,"item":"fd829bae-8d69-4030-8a05-ce696eb0a914","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orosz-kod-fut-az-appon-amelyet-az-Ugyfelkapu--ra-valo-belepeshez-ajanl-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 20:17","title":"Orosz kód fut az appon, amelyet az Ügyfélkapu+ -ra való belépéshez ajánl a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]