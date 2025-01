Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor vétójától féltik az Oroszországgal szembeni szankciókat, aminek legalább néhány elemét igyekeznének így is megtartani az EU illetékesei. Ehhez egy poros belga törvényt húzhatnak elő a sublótból, de a belga királynak is lépnie kellene.","shortLead":"Orbán Viktor vétójától féltik az Oroszországgal szembeni szankciókat, aminek legalább néhány elemét igyekeznének így is...","id":"20250117_eu-orosz-szankciok-befagyasztott-orosz-vagyon-orban-viktor-belgium-fulop-kiraly-euroclear","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"9e32b63e-f08e-4122-b590-239f62c00647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_eu-orosz-szankciok-befagyasztott-orosz-vagyon-orban-viktor-belgium-fulop-kiraly-euroclear","timestamp":"2025. január. 17. 15:43","title":"A belga királlyal adnának sakkot az orosz szankciókat feszegető Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Lengyel Tibor .","category":"360","description":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis korrupciós bűncselekménybe keveredett az állami korrupciót leleplezni hivatott szervezet vezetője – ezt állítja az ügyészség. Biró Ferenc pedig azt, hogy az egészből egy szó sem igaz, és az ő személyét támadva akarják ellehetetleníteni a hatóságot. Akárkinek is van igaza, a kabátlopási ügy arra alkalmas, hogy elmozdítsák az elnököt hivatalából. ","shortLead":"A felesége által használt hivatali autó miatt lett gyanúsított Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, vagyis...","id":"20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84164310-f126-46af-8bc2-0dce842249b2.jpg","index":0,"item":"8adf5bc2-56ac-4f48-beb5-09bed3436944","keywords":null,"link":"/360/20250117_integritas-hatosag-biro-ferenc-rogan-antal-ugyeszseg-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 17:00","title":"„Ez egy megbuktatási akció” – nem kell, hogy igaz legyen, a gyanú is elég, hogy törvényesen elmozdíthassák az Integritás Hatóság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f81ae1-3bb6-47f8-a3f5-859bb29e073e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan el fogja törölni a nyelvi akadályokat a népszerű médialejátszó, a VLC, fejlesztői ugyanis bevetik a mesterséges intelligenciát, így az alkalmazás számos nyelven lesz képes feliratozni a videókat.","shortLead":"Hamarosan el fogja törölni a nyelvi akadályokat a népszerű médialejátszó, a VLC, fejlesztői ugyanis bevetik...","id":"20250118_valos-ideju-feliratozas-sok-nyelven-vlc-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3f81ae1-3bb6-47f8-a3f5-859bb29e073e.jpg","index":0,"item":"6a9ddbfa-cce7-4532-b5b6-34f98ed57a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_valos-ideju-feliratozas-sok-nyelven-vlc-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 18. 08:03","title":"Remek új funkció jön a VLC-be, sokak kedvenc videólejátszójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja raboskodó Omri Miran azonban nincs a szabadulók listáján.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja...","id":"20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f.jpg","index":0,"item":"50505102-a00b-42c8-a9e4-989c31f75486","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","timestamp":"2025. január. 17. 13:20","title":"Nincs a Hamász fogságából kiszabaduló túszok listáján a magyar–izraeli apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"14, 11 és 15 évesek. ","shortLead":"14, 11 és 15 évesek. ","id":"20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229.jpg","index":0,"item":"0f172e5c-78f2-4d51-b2ee-e79690a60100","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","timestamp":"2025. január. 16. 18:49","title":"Eltűnt három fiú Szigetszentmiklóson, a rendőrség a lakosság segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos JCW kivitele pörgetheti fel a brit márka hazai eladásait.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos...","id":"20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf.jpg","index":0,"item":"5efc3825-46a2-409a-9a10-e987b73a8fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","timestamp":"2025. január. 17. 08:41","title":"Kabrióval és sportos villanyautóval újít Magyarországon a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","shortLead":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","id":"20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1.jpg","index":0,"item":"f75ec80f-afc3-42db-bba6-44cb4f9459c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Farkasokkal táncolt, több volt, mint testőrt, és visszautasította Tarantinót - Kevin Costner 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek nyilvánosan ki kell állnia a gyűlölet és az uszítás ellen, akkor is, ha ez beavatkozás a közelgő választásokba. Trump imádja, hogy Mar-a-Lago királya lehet, de hamarosan lefokozzák az Egyesült Államok elnökévé. Igencsak időszerű a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között, de nagyon törékeny lehet.","shortLead":"Győzedelmesen vonulnak a populisták, úgy tűnik, hogy a nyomulásukat nem lehet megállítani. A német államfőnek...","id":"20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"3f4938de-6fa6-4e5f-a3ed-9c61cf955ca0","keywords":null,"link":"/360/20250117_Nemzetkozi-lapszemle-trumpnado","timestamp":"2025. január. 17. 11:11","title":"Economist: Átvészelheti-e Európa a Trumpnádót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]