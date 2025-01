Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új nevet jegyeztek be.","shortLead":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új...","id":"20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"00688007-d670-41fb-ad7a-3c561e6f9724","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","timestamp":"2025. január. 20. 21:13","title":"Nem fogadták el keresztnévként az Orbánviktort, de a Lackó átment a szűrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c51b111-13cf-4a78-9d8d-e7f6e9624f2a","c_author":"Bábel Vilmos - Vörös László","category":"itthon","description":"Szilágyi Ákos jobboldali vállalkozó partit szervezett Donald Trump beiktatásának örömére hétfő délután a Szabadság térre. Miért ünneplik az egybegyűltek Trumpot? Mit várnak az új amerikai elnöktől, és milyennek képzelik az új világot, amit elhoz? Melyik számát játszaná el Trump beiktatásán Pataky Attila, és miféle régi, elveszett világ visszajövetelét reméli Bayer Zsolt? ","shortLead":"Szilágyi Ákos jobboldali vállalkozó partit szervezett Donald Trump beiktatásának örömére hétfő délután a Szabadság...","id":"20250121_Trump-beiktatasi-parti-szabadsag-ter-jobboldal-bayer-zsolt-pataky-attila-huth-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c51b111-13cf-4a78-9d8d-e7f6e9624f2a.jpg","index":0,"item":"f0ae9dcf-f6b9-4b8a-87b6-340efea88c43","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Trump-beiktatasi-parti-szabadsag-ter-jobboldal-bayer-zsolt-pataky-attila-huth-gergely-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 08:55","title":"„73 évesen? Csodára várunk” – Bayer Zsolttal és Pataky Attilával ünnepelték Trump eljövetelét a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","shortLead":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","id":"20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"434b3318-f48b-432b-8eb1-4afd127b5d11","keywords":null,"link":"/kultura/20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","timestamp":"2025. január. 19. 20:03","title":"A Futni mentem már a Valami Amerikát is lenyomta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","shortLead":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","id":"20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"0a8abea5-7507-40bb-bd6b-37c13dcd7370","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","timestamp":"2025. január. 19. 14:25","title":"Az időjárás kedvez a hideg, a szürke felhők és az ónos szitálás szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]