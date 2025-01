Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai eljárásokhoz vezethet a gyógyszeriparban – és a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelést is támogathatják.","shortLead":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai...","id":"20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903.jpg","index":0,"item":"9d37cd0b-c881-4e0d-9361-00ab30e65c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 20. 16:03","title":"Áttörést értek el magyar kutatók, a gyógyszeripart és a mezőgazdaságot is segíthetik az új fejlesztéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","shortLead":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","id":"20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"1892a1e6-5d0c-4b93-ad42-09ffd3b8ccdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","timestamp":"2025. január. 20. 13:12","title":"Nehezen indult a hétfő reggele? Fogadjunk, hogy a MÁV-nak rosszabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","shortLead":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","id":"20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c.jpg","index":0,"item":"79bcf9e2-0df3-46ea-9273-8f576f63d329","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. január. 19. 16:40","title":"Átadta a Hamász az első három izraeli túszt, akik a túszalku nyomán szabadultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható, a faceliftes Mokka pedig normál és lágyhibrid benzines, illetve villanyos változatban támad.","shortLead":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható...","id":"20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c.jpg","index":0,"item":"c727edde-8a2f-40d2-9616-65c7f04aa048","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","timestamp":"2025. január. 20. 06:41","title":"Magyarországon a vadonatúj Opel Grandland és a frissített Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]