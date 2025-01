Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","shortLead":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","id":"20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"42a8bd17-beea-4364-938f-827448a85c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. január. 20. 14:54","title":"Minden USA-ban élő honfitársának védelmet ígért Mexikó elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el.","shortLead":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"2ad9f7ac-eda2-4be2-abc5-e4ebf33905d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","timestamp":"2025. január. 20. 10:14","title":"Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok” pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési miniszter között, amibe beszállt Jámbor András is.","shortLead":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési...","id":"20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"e6955b9d-b7b0-416a-913f-19e06fbf423a","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","timestamp":"2025. január. 21. 21:29","title":"Karácsony válaszolt Lázárnak: Valaki már kapott az arab befektetőtől egy 5 ezer milliárdos csekket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","shortLead":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","id":"20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7.jpg","index":0,"item":"4dea8e3e-a46b-47b3-9de5-6d681bafcc08","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","timestamp":"2025. január. 20. 12:59","title":"Önkéntes rendőr erőszakolt és ölt meg egy doktornőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes áron vezeti be a piacra az elektromos Fronterát.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes...","id":"20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"ec0efaa1-c620-4f43-8738-9a066b461382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Magyarországon az Opel minden korábbinál olcsóbb új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idén 4,3, jövőre 4 százalék lehet a kínai GDP növekedése.","shortLead":"Idén 4,3, jövőre 4 százalék lehet a kínai GDP növekedése.","id":"20250120_Fitch-az-amerikai-vamok-miatt-lassulhat-a-Kinai-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d.jpg","index":0,"item":"ae032e1c-1af0-4b51-a298-1416f7575231","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Fitch-az-amerikai-vamok-miatt-lassulhat-a-Kinai-novekedes","timestamp":"2025. január. 20. 21:32","title":"Fitch: az amerikai vámok miatt lassulhat a kínai növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]