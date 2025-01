Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette ezt. A Mol pedig úgy tűnik, keddre engedett, pedig a nagyker ár nem is változott.","shortLead":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor...","id":"20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9.jpg","index":0,"item":"fc6a25c4-0cf0-40f1-aa76-d00b5e07d25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 21. 14:16","title":"Saját szakállára engedett a Mol az üzemanyagárból – derül ki a egy belsős levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott arról, hogyan képzeli el a kiterjesztett végrehajtói hatalmat. Az amerikaiak pedig azzal szembesültek, hogy elnököt választottak, de királyt kaptak – legalábbis ambícióját tekintve. Az első rendelkezések Amerikának szóltak, a világ többi része várhat a sorára.","shortLead":"„Semmi nem állhat az utunkba” – mondta beiktatásán Donald Trump, aki az első napon aláírt rendeleteivel ízelítőt adott...","id":"20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"aa3f6555-d07d-4406-a9f4-7be2445b7641","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-ii-donald-trump-elso-rendeletei","timestamp":"2025. január. 21. 17:27","title":"II. Donald így akarja: berúgta az ajtót első intézkedéseivel Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","shortLead":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","id":"20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256.jpg","index":0,"item":"19d610df-3deb-417e-a7af-91be7dcad181","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","timestamp":"2025. január. 21. 13:25","title":"Hármas vezércsere jön a Zwacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek az Instagramon, a cég pedig már dolgozik a probléma elhárításán. Rövid időn belül ez már a második ilyen korlátozás.","shortLead":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek...","id":"20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"e64df512-e7ca-4a96-b5a6-b064beb637bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","timestamp":"2025. január. 22. 09:27","title":"Blokkolta a politikai hashtageket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard közgazdászprofesszora. Beszélt a rossz globalizációról, a vámtarifákról és a jobbról jövő veszélyről.","shortLead":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard...","id":"20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91f01d58-5cb1-4856-b799-7f5669d4516f","keywords":null,"link":"/360/20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","timestamp":"2025. január. 21. 16:10","title":"Dani Rodrik harvardi professzor: A Trump-boom gyorsan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő kommentárokban, miközben országosan formálódik a szélsőjobboldal vezette kormánykoalíció. Szeretettel Bécsből-sorozatunk írása.","shortLead":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő...","id":"20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2.jpg","index":0,"item":"6ad3ccae-46cf-479c-9e7e-30c7a94fed94","keywords":null,"link":"/360/20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","timestamp":"2025. január. 22. 10:00","title":"A szélsőjobboldali előretörés ellenére baloldali fellegvár maradhat Burgenland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]