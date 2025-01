Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte. Viszont ha az állam nem fizetné a hozamot, az csődeseménynek számítana. És az is Rossz Hír, hogy Orbán Viktor a jelek szerint nem ismeri az Alaptörvényt.","shortLead":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte...","id":"20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"5022601f-888a-4e14-ab42-df3c4f08c135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Orbán Viktor bejelentette a Jó Hírt: Magyarország nem jelent államcsődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","id":"20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995.jpg","index":0,"item":"495951f6-03e5-480d-bf49-94d8d5e13514","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","timestamp":"2025. január. 23. 10:34","title":"Félmilliós nézőszám fölött a Demjén-film is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott az a gomb, ha nem használjuk? Megkérdeztük a BKV-t.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott...","id":"20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e.jpg","index":0,"item":"228ce092-2b73-4874-8da9-d1b0fb89dcee","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","timestamp":"2025. január. 24. 05:31","title":"Van-e bármi értelme a metrókra szerelt ajtónyitó gomboknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","shortLead":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","id":"20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682.jpg","index":0,"item":"e618de30-791f-4a53-ab54-806be679541d","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","timestamp":"2025. január. 23. 16:39","title":"Rovarszennyezett az Auchan zacskós hántolt árpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","shortLead":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","id":"20250122_magyar-memek-angolul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c.jpg","index":0,"item":"ca60daea-e358-4435-90dc-c636d2fcac73","keywords":null,"link":"/elet/20250122_magyar-memek-angolul","timestamp":"2025. január. 22. 17:57","title":"Most már elindulhat világhódító útjára a Polgár Jenő hivatal és Gino majálisértelmezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]