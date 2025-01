Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a mesterséges intelligenciához. A technológiát valószínűleg az izraeli–palesztin háborúban használta fel a hadsereg.","shortLead":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb...","id":"20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b.jpg","index":0,"item":"ca939095-bb10-4733-97c7-7ccc72318c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","timestamp":"2025. január. 22. 16:42","title":"Hozzáférést adhatott a Google az izraeli hadseregnek a cég mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendőrök minden érintett épületet ellenőriztek, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt sehol sem találtak.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása...","id":"20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b.jpg","index":0,"item":"e48b32e2-927d-4d55-87d3-491044c9a334","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 23. 13:22","title":"Bombariadók: 287 oktatási intézménybe érkezett fenyegető e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült Államok területén született. A hírhedt magyar bűnöző, Portik Tamás gyereke is így lett amerikai. Donald Trump most megszüntetné a lehetőséget, ami ellen 18 állam máris tiltakozik.","shortLead":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült...","id":"20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"9895a0aa-e965-4d27-8501-a1827a37512a","keywords":null,"link":"/360/20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","timestamp":"2025. január. 22. 17:30","title":"Trump megerőszakolja az amerikai alkotmányt, amikor megtiltja a születési jogon járó állampolgárság megadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval közösen.","shortLead":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval...","id":"20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5.jpg","index":0,"item":"95b09ce3-66f1-4774-915f-7270d7cf8a50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","timestamp":"2025. január. 23. 11:45","title":"Mészáros Lőrinc nyerte a mátrai gázerőmű építésére kiírt tendert, Garancsi István érvénytelen ajánlatot adott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","shortLead":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","id":"20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"d0a9905e-b36a-4325-b5f5-f7b209dce884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","timestamp":"2025. január. 23. 10:54","title":"Még mindig az infláció emelkedésétől félnek a legjobban a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]