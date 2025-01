Délután derül ki, hogy ebben lesz-e változás – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön délelőtt a kormányinfón a HVG kérdésére, hogy az akkor már órák óta zajló, iskolákat érintő bombafenyegetés hatására változtatnak-e Magyarország terrorfenyegetettségi besorolásán.

Miért tálalta sikerként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamát? Volt-e aláírás az iskolákat fenyegető emailben? Emeli-e a kormány a terrorfenyegetettség szintjét az országos bombariadók miatt? Miért építhetnek a dubajiak jóval magasabb épület Rákosrendezőn, mint amit a jogszabály megenged? Hol helyezi el a kormány VIP-menekülteket? Videón a HVG kormányinfós kérdései Gulyás Gergelyhez.

Amikor Gulyás délutáni döntésről beszélt, még csak 30 érintett oktatási intézményről lehetett tudni. Órákkal később, miután 13 órakor Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára már 268 érintett oktatási intézményről számolt be és sokkal drámaibb hangot ütött meg (azóta ez a szám már 287-re ugrott), a HVG tőle is próbálta megtudni, fokozták-e a terrorkészültséget, de nem kaptunk választ a kérdésre.

Más, a fenyegetéssel összefüggő kormányzati-rendvédelmi intézkedésekre rálátó forrásból azonban úgy értesültünk, hogy később sem emeltek a készültségen, 16 órakor a négyfokozatú skálán még mindig a 3-as, vagyis a közepes fokozat volt érvényben. A 3-as fokozat amúgy a második legerősebb, mert a lista legenyhébb fokozata a 4-es és a legdurvább az 1-es. Információink szerint – hiába a közel háromszáz érintett intézmény és az ijedtség, amit mindez okozott a lakosság körében – később sem várható változtatás.

Annak ugyanis, hogy a terrorfenyegetettségi skálán emeljék a fokozatot, szigorú jogszabályi keretei vannak, és a fokozat emelésének nem feltétlenül van köze sem a terrorfenyegetés kiterjedtségéhez, a fenyegetett oktatási vagy akár államigazgatási intézmények számához és jellegéhez, sem pedig az okozott riadalom nagyságához. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak végrehajtási rendjéről szóló, 1824/2015-ös kormányhatározat más szempontok szerint határozza meg a terrorskála egyes szintjeit.

268 oktatási intézménybe érkezett eddig fenyegető e-mail. A rendőrség sajtótájékoztatót tart a bombariadóról Csütörtök délelőtt több mint 240 oktatási intézmény kapott bombariadóval fenyegető levelet országszerte.

Ám ami a legfontosabb, hogy a jogszabály következetesen terrorcselekményt említ a skála fokozatnak leírásánál, és már azért sem várható a terrorfokozat emelése, mert jelenleg a fenyegetést nem kezelik hivatalosan terrorizmus-jellegű bűncselekménynek. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanis „a fenyegetéssel összefüggésben a rendőrség a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 338. §-a szerinti közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt” nyomoz.

Ez pedig egészen más, mint a terrorbűncselekmények. Először is a közveszéllyel fenyegetés – a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényállítás, amely közveszéllyel járó esemény bekövetkezésével fenyeget – alapesetben csak 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, és még akkor is csak öt évre kúszik fel a büntetési tétel, ha a fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta. Ez a bűncselekmény a köznyugalom elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik.

Ennél sokkal súlyosabb a terrorcselekmény, ami viszont már egy másik, a közbiztonság elleni bűncselekmény kategóriájába tartozik. A büntetési tétele is magasabb: aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, 8 évet is kaphat, aki pedig végre is hajtja a terrorcselekményt – akár az a célja, hogy a lakosságot megfélemlítse, akár az, hogy állami szervet kényszerítsen valamire –, az már 10-20 év börtönnel vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

Erről az e-mail-címről küldték ki a bombával fenyegető leveleket. Mi ez? Miben más, mint a normál levelezők? Nem egy, a hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200 magyar intézményhez juttattak el ismeretlenek.

Természetesen az, hogy a nyomozás kezdeti szakaszában az ügyet közveszéllyel fenyegetésként azonosították, nem jelenti azt, hogy később nem sorolják-e át a súlyosabb, terror-bűncselekmény kategóriába. Ha így lenne, esetleg mérlegelhető a terrorfokozat emelése, de ennek is vannak feltételei. A 2-es (magas) fokozat akkor rendelhető el, ha a legalább részben ellenőrzött információk

Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak, vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre.

A terrorskálán négy fokozat van, minél durvább a helyzet, annál kisebb a fokozat száma: 4-es (alacsony), 3-as (közepes), 2-es (magas), 1-es (kritikus) szint. A fokozatok közti mozgás – az egyes szintekhez szükséges fenyegetettség megléte mellett – már egyszerű, mert a jogszabály elég szabad kezet ad a belügyminiszternek, most Pintér Sándornak. Alapesetben ugyan előírás az előzetes konzultáció vagy a megjelölt szervek kezdeményezése, de a miniszer akár saját hatáskörben is jogosult eljárni.

Normál ügymenet esetén kettős kontroll van a belügyminiszteri döntésen: egy előzetes és egy utólagos. Előbbit a Terrorellenes Koordinációs Bizottság (TKB) jelenti, mert az ő kezdeményezésük szükséges a fokozat akár lefelé, akár felfelé történő módosításához. A bizottságot azonban – amelynek elnöke a Terrorelhárítási Központ főigazgatója – a HVG információi szerint össze sem hívták csütörtök délutánig, így nem is javasolhatott semmit.

A szlovák rendőrség nem sokra jutott a bombariadókkal kapcsolatban, a magyar hatóságok mégis tőlük kérnek segítséget Csütörtök reggel országosan több mint 260 magyarországi iskola kapott fenyegető levelet, ami miatt bombariadót rendeltek el. Szlovákia is átélt ehhez hasonlót tavaly, az egyik helyi lap meg is osztotta a tapasztalatokat.

Ha a TKB – amelynek tagja még a 12 különböző állami szerv, köztük az összes titkosszolgálat képviselője – kezdeményezi is a terrorskála emelését, a belügyminiszternek ezt jóvá kell hagyatnia a 2022-es kormányzati ciklus elején létrehozott új szervvel, a Védelmi Tanáccsal. Ez a kormányon belül a terrorelhárítással is foglalkozó, „különös hatáskörű politikai döntéshozó fórum”. Ennek elnöke Orbán Viktor miniszterelnök, és tagja még a belügy-, a honvédelmi-, és a külügyminiszter, valamint Rogán Antal és a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, Biró Marcell is – utóbbi az ülésvezető.

Ám „ha rendkívüli sürgősségre tekintettel a különböző fokozatok elrendeléséről, módosításáról vagy megszüntetéséről haladéktalanul szükséges intézkedni”, a belügyminiszter a TKB állásfoglalása nélkül is dönthet, ráadásul a Védelmi Tanács egyetértését is elég utólag beszereznie. Arról nincs információnk, hogy most, az iskolákat ért fenyegetés miatt összehívták-e a Védelmi Tanácsot, mindenesetre a kormányzat eddig az alábbi esetekben hozta nyilvánosságra, hogy összeült a tanács:

2022 november – a Barátság kőolajvezeték leállása és a lengyelországi rakétabecsapódások miatt

2023 június – az orosz–ukrán háborúban fokozódó harcok miatt

2024 április –a közel-keleti konfliktus kiterjedése miatt

2024 november – mert Orbán Viktor „baljós” híreket kapott az orosz–ukrán háborúról

Egyelőre tehát Magyarországon továbbra is a 3-as (közepes) terrorfenyegetettségi fokozat van érvényben, méghozzá elég régóta, majdnem 10 éve folyamatosan. A 3-as készültségi fokozatot ugyanis 2015 novemberében, a párizsi merényletek után rendelték el. Azóta sem emelték a szintet, például akkor sem, amikor a Hamász terrortámadást követett el Izrael ellen. Tavaly áprilisban ugyan elterjedt, hogy miután Irán rakétatámadást indított Izrael ellen, megemelték a szintet, de utóbb kiderült, hogy ez nem volt igaz.

A terrorfenyegetettség fokozatai és az elrendelésük feltételei a hatályos jogszabály szerint: