[{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének, mert 1500 milliárd eurós kereskedelemről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének...","id":"20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"522ce474-3a74-42c4-8e0b-a97a94d94092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","timestamp":"2025. január. 22. 14:39","title":"Ursula von der Leyen: Új korszakba léptünk, kontinens méretű hatalmakkal van dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelen állás szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián nem lesz a program része az ökölvívás, ezért a kétes hátterű IBA az amerikai elnöknek írt nyílt levelet, hogy segítséget kérjen.","shortLead":"Jelen állás szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián nem lesz a program része az ökölvívás, ezért a kétes hátterű IBA...","id":"20250123_Donald-Trump-boksz-los-angeles-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"b68de8c9-1a87-40c1-b84e-af0ab6e7151b","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Donald-Trump-boksz-los-angeles-olimpia","timestamp":"2025. január. 23. 12:43","title":"Donald Trumphoz fordult segítségért a kegyvesztett bokszszövetség, az ő kezében lehet a sportág olimpiai sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","shortLead":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","id":"20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78.jpg","index":0,"item":"e60be730-f510-4540-8bb1-8779bacd9eaa","keywords":null,"link":"/sport/20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Hanga Ádám visszavonul a válogatottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami akadályokat állíthat az útba.","shortLead":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami...","id":"20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7.jpg","index":0,"item":"c5e68d50-1109-4e1c-83b4-2f1e975f608e","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Aligha lesz tartós béke az izraeli tűzszünetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","shortLead":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","id":"20250122_magyar-memek-angolul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c.jpg","index":0,"item":"ca60daea-e358-4435-90dc-c636d2fcac73","keywords":null,"link":"/elet/20250122_magyar-memek-angolul","timestamp":"2025. január. 22. 17:57","title":"Most már elindulhat világhódító útjára a Polgár Jenő hivatal és Gino majálisértelmezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7946644-4d32-4c7e-880c-e3c4ef6fd13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, a biológiai nem befolyásolja-e a hosszú Covid kialakulásának kockázatát. A válasz egyértelműnek tűnik, és még az is kiderült, mely korcsoport a leginkább veszélyeztetett.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, a biológiai nem befolyásolja-e a hosszú Covid kialakulásának kockázatát...","id":"20250123_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kialakulasa-nok-ferfiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7946644-4d32-4c7e-880c-e3c4ef6fd13c.jpg","index":0,"item":"6796127c-c155-4a20-b628-298d64de6cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kialakulasa-nok-ferfiak","timestamp":"2025. január. 23. 19:03","title":"Megvizsgáltak 12 276 felnőttet, kiderült, kiket veszélyeztet jobban a hosszú Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","shortLead":"Győzött tavaly a praktikum és a megfizethetőség. ","id":"20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64.jpg","index":0,"item":"b3b2feeb-9678-4166-b883-f064c6fecab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Europa-legnepszerubb-autoja-2024","timestamp":"2025. január. 22. 15:45","title":"Meglepetésre ez autó volt Európa kedvence 2024-ben, és még csak nem is SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]