[{"available":true,"c_guid":"7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","shortLead":"Lengyelország válaszlépéseket fontolgat Marcin Romanowski befogadása után.","id":"20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e335c32-c5c2-4c0d-b7ea-16dd1918e38b.jpg","index":0,"item":"a461c3db-208f-4ecd-9a31-b8fa2c9b1c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_varso-ijgyarto-istvan-diplomaciai-bojkott-kiutasitas-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 12:49","title":"Diplomáciai bojkott alá vették a magyar nagykövetet Varsóban, a kiutasítása is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. 