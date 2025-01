Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni a Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonákat, a hadsereg egyes egységei maradtak, mert az izraeli vezetés szerint az Irán támogatását élvező Hezbollah és a libanoni hadsereg nem tartotta be maradéktalanul az alkuban vállaltakat.","shortLead":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni...","id":"20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a.jpg","index":0,"item":"12813fcf-f960-435b-a609-17948472bed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","timestamp":"2025. január. 26. 15:17","title":"Egyelőre Dél-Libanonban maradnak az izraeli katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő Bindzsisztánból.","shortLead":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő...","id":"20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"6910aaf7-7463-4047-818c-5e0ebd3c8a39","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 14:35","title":"Majka bepöccent a Bindzsisztán szelet miatt, beperli a cukrászdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította vadászgépfejlesztési programját, és önvizsgálatot tart, hogy milyen úton induljon tovább. Elon Musknak erről is van véleménye, de hogyan döntötte be azzal a Lockheed Martin részvényeit?","shortLead":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította...","id":"20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce.jpg","index":0,"item":"fa2ef53f-65a7-4e59-a9ae-b92bf70c84b9","keywords":null,"link":"/360/20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","timestamp":"2025. január. 27. 12:48","title":"Verseny a jövő légi dominanciájáért: Kína előrelépett, az USA önvizsgálatot tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint végül azért nem feküdt keresztbe az uniós akaratnak, mert győzött.","shortLead":"A külügyminiszter szerint végül azért nem feküdt keresztbe az uniós akaratnak, mert győzött.","id":"20250127_Szijjarto-szerint-megkapta-a-kert-garanciakat-ezert-szavazott-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-kiterjesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"c49fd40a-e205-4019-bb29-4b7151601ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Szijjarto-szerint-megkapta-a-kert-garanciakat-ezert-szavazott-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-kiterjesztesere","timestamp":"2025. január. 27. 12:53","title":"Szijjártó szerint megkapta a kért garanciákat, ezért szavazott az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]