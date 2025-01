Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is.","shortLead":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású...","id":"20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"9ec6f81e-36b7-46e3-9b38-9f4c1c02365a","keywords":null,"link":"/360/20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. január. 28. 12:57","title":"Mészáros Lőrinc egy cégének is nekiment az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","shortLead":"Matthew Huttle a 2021-es capitoliumi zavargásokban vett részt.","id":"20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"7849b430-4edd-4ba8-be62-e3380df3d968","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyesult-allamok-capitoliumi-zavargas-donald-trump-elnoki-kegyelem-matthew-huttle","timestamp":"2025. január. 28. 17:43","title":"A rendőrök lőtték le a férfit, aki épp most kapott kegyelmet Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","id":"20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da.jpg","index":0,"item":"eaa0aef8-b420-4715-97ff-bd893151f241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","timestamp":"2025. január. 29. 16:06","title":"Nekünk sem jó hír: borúsabb képet festett a német gazdaságról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait. Mit szóltak a felhasználók? Melyik mobilra mennyire kattantak rá? A Google keresési adataiban néztünk szét.","shortLead":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait...","id":"20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"8c68b748-572a-49e0-8add-339c36f0e61f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 15:12","title":"Honor, Redmi, Samsung – mennyire hozták lázba az embereket az új okostelefonok? Elővettük a Google kereső adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás Richárd szerint valaki börtönbe fog menni. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid szerint itt most minden a szuverenitásról szól. A Fidesz szerint „Make Budapest Great Again”, Radics Béla még ordítozott is egy kicsit, a tiszások pedig koradélután ki is vonultak. ","shortLead":"Éles vita a Fővárosi Közgyűlésben a beruházásról és arról, hogyan akadályozhatja ezt meg Budapest vezetése. Barabás...","id":"20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"7b15dd44-85f4-4ce5-ac5f-20e47d7cbe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_rakosdubaj-fovarosi-kozgyules-vitezy-david-karacsony-gergely-fidesz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 10:58","title":"Karácsony Rákosdubajjal kapcsolatban a fideszeseknek:„Ingyen nem lehet valaki ilyen hülye”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Jánost hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt ültetnék le. Az ítélet még nem jogerős.","shortLead":"Nagy Jánost hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt ültetnék le. Az ítélet még nem jogerős.","id":"20250130_agrarminiszterium-nagy-janos-itelet-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79.jpg","index":0,"item":"74c902e6-ba2b-4563-8d17-9a283ff78444","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_agrarminiszterium-nagy-janos-itelet-borton-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 11:45","title":"Hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3f59f1-d6dd-40c5-b02b-f290fa152e03","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kupés hangulatú jókora BYD Sealion 7 négy másodperc körül katapultál 0-ról 100-ra, és egy feltöltéssel akár 500 kilométert is képes megtenni. De 20 millió forinttól indulva nem lesz könnyű dolga a Tesla Model Y ellenében. ","shortLead":"A kupés hangulatú jókora BYD Sealion 7 négy másodperc körül katapultál 0-ról 100-ra, és egy feltöltéssel akár 500...","id":"20250128_uj-byd-sealion-7-elektromos-auto-bemutato-budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3f59f1-d6dd-40c5-b02b-f290fa152e03.jpg","index":0,"item":"f83c908c-792b-4a2c-8803-fd05a891b923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_uj-byd-sealion-7-elektromos-auto-bemutato-budapesten","timestamp":"2025. január. 28. 13:08","title":"Oroszlánfóka: Budapesten vezettük a legújabb BYD villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]