[{"available":true,"c_guid":"4ac40824-2eee-4657-aa50-918918d23714","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyes helyiségekben rágcsálóürüléket is találtak a Nébih ellenőrei.","shortLead":"Egyes helyiségekben rágcsálóürüléket is találtak a Nébih ellenőrei.","id":"20250204_nebih-husuzem-bezaras-turkeve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac40824-2eee-4657-aa50-918918d23714.jpg","index":0,"item":"6168390a-7076-44e5-8b4c-121bd88209a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_nebih-husuzem-bezaras-turkeve","timestamp":"2025. február. 04. 09:59","title":"Penészes csülök, rothadó hús, rágcsálóürülék és a titkos szoba, ami minden ellenőrt meglepett: undorító húsüzemre bukkant a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","shortLead":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","id":"20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62.jpg","index":0,"item":"a56a370b-3938-4690-8ec7-497494eae56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","timestamp":"2025. február. 04. 12:03","title":"300 métert zuhantak, egy Apple Watch segített megmenteni a síelők életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","shortLead":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","id":"20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90.jpg","index":0,"item":"b8acfb89-07de-490c-ab60-17b0aaaef8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","timestamp":"2025. február. 03. 15:33","title":"Elítélték a francia filmrendezőt, aki egy 12 éves gyerekszínészt kezdett szexuálisan zaklatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint az Északi-sark feletti szokatlanul enyhe hőmérséklet az alacsony légnyomással is összefügg, ami az Északi-sark irányába tolja a meleg légtömeget.","shortLead":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint...","id":"20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df.jpg","index":0,"item":"dc70dc43-6aad-4c5b-bf1d-17bacda3d800","keywords":null,"link":"/zhvg/20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","timestamp":"2025. február. 04. 19:07","title":"Az átlagosnál 20 fokkal volt melegebb az Északi-sarkon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat hirdeti, hogy MÉG NEM ÜZEMEL.","shortLead":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat...","id":"20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56.jpg","index":0,"item":"553506ca-e968-4bd8-890b-5826ba77e2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","timestamp":"2025. február. 05. 10:52","title":"Hadházy bemutatja: 32 milliónyi uniós pénzt költöttek egy nyilvános WC-re Szalkszentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen elszakította a tenger alatti kábelt.","shortLead":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen...","id":"20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8.jpg","index":0,"item":"e617f5e7-9268-4b62-9e87-60859ae02da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","timestamp":"2025. február. 04. 11:07","title":"Nem szabotázs miatt tépett el egy bolgár hajó egy adatkábelt a Balti-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé alaposabban megvizsgáljuk az előítéleteket.","shortLead":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé...","id":"20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44.jpg","index":0,"item":"4268b8fc-afdf-46cd-896c-2c46ba14e5f6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","timestamp":"2025. február. 03. 18:22","title":"Férfiak mint lelki társak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]