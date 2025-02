Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként vagy megfigyelésre használja a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"d0d0fa6e-d299-48dd-b964-d869508229d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","timestamp":"2025. február. 05. 06:57","title":"Már nem ígéri a Google, hogy nem fogja fegyvernek használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York Timesban üzen az amerikai elnöknek a lengyel külügyminiszter. Évtizedekig tartott, amíg az USA kiépítette puha hatalmát a világban, Trump most hetek alatt lerombolja. Témák a világsajtóból.","shortLead":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York...","id":"20250204_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d6b3202c-7f75-4bd7-b494-6b372d93d126","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 04. 10:30","title":"Musk és Orbán segíti a német szélsőjobbot kitörni a karanténból – az AfD elé emelt tűzfal omlását figyeli a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald Trump művelt a beiktatását követő két hétben. ","shortLead":"A Princetoni Egyetem professzora – sok-sok millió amerikaival ellentétben – egyáltalán nincs meglepve azon, amit Donald...","id":"20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19.jpg","index":0,"item":"f715533d-f40c-4577-92a8-fbd154473555","keywords":null,"link":"/360/20250204_Kim-Lane-Scheppele-trump-orban-slate-interju","timestamp":"2025. február. 04. 07:38","title":"Kim Lane Scheppele: Eddig tökéletesen működik Trumpnál az orbáni forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia fővárosban ismerkedtünk meg testközelből, ahol az 1959-es DS Ballons feltámasztott új változatát is meglestük.","shortLead":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia...","id":"20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac.jpg","index":0,"item":"b18a7e37-5f48-411b-be48-e779aabfca97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","timestamp":"2025. február. 05. 07:59","title":"Nyakfűtéssel hódít az új francia luxusautó: megnéztük a DS N°8 szedánt és a gömbökön gördülő ikonikus elődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kanada és Mexikó ellen kivetett, majd felfüggesztett vámok azt mutatják, Donald Trump mindenkivel az erő nyelvén kíván tárgyalni, aki „kihasználja Amerikát”. És szerinte ilyen az USA-n kívüli egész világ.","shortLead":"A Kanada és Mexikó ellen kivetett, majd felfüggesztett vámok azt mutatják, Donald Trump mindenkivel az erő nyelvén...","id":"20250204_hvg-furkosbot-trump-usa-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"dab6c499-2d57-4b35-8204-2bf21547f019","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-furkosbot-trump-usa-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:53","title":"Trump furkósbottal esett szomszédainak, de mi lehetett valójában a célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","shortLead":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","id":"20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"61688616-093c-4d94-90b3-d677a0888a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","timestamp":"2025. február. 04. 13:35","title":"Kocsis Máté szerint ukrán pénzből megy lejáratókampány Orbán Viktor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]