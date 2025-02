Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","shortLead":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","id":"20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338.jpg","index":0,"item":"cb37daad-e2b2-4ab3-aa11-ba16e7612122","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","timestamp":"2025. február. 06. 12:03","title":"41 évesen helikopter-balesetben meghalt Parma mellett a Rovagnati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","shortLead":"Vizy Márton korábbi partnere arról beszélt, majdnem ráment az élete a projektre, amelyből a hatalmi gépezet túrta ki.","id":"20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0b7257-aaf5-4208-b309-00ecaa7e971d.jpg","index":0,"item":"ab5a8a2b-80e3-40fe-9cc9-a5b781120bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Ketmilliard-Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-Fidesz-kampanydal-szerzoje-Vizy-Marton-hajofelujitas-Beloiannisz","timestamp":"2025. február. 05. 11:59","title":"Kétmilliárdot adott a turisztikai ügynökség a Fidesz-kampánydal szerzőjének hajófelújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu aszteroida. A hatását az egész világon érezni lehetne.","shortLead":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu...","id":"20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a.jpg","index":0,"item":"88813bf3-9087-4f82-a896-7d245414f581","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","timestamp":"2025. február. 06. 14:03","title":"Becsapódhat a Földbe a Bennu aszteroida, és ez globális telet hozna magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rickard Andersson büntetlen előéletű volt és legálisan tartott lőfegyvert.","shortLead":"Rickard Andersson büntetlen előéletű volt és legálisan tartott lőfegyvert.","id":"20250205_orebroi-lovoldozes-elkoveto-rickard-andersson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"3c2ce9c8-c83b-47c7-9b10-9cb87290d931","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orebroi-lovoldozes-elkoveto-rickard-andersson","timestamp":"2025. február. 05. 18:35","title":"A svéd sajtó megnevezte az örebrói lövöldözés elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető alá hozniuk egy hatmilliárd dollár értékű projektet Grúzia több városában.","shortLead":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető...","id":"20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0.jpg","index":0,"item":"c0befe6d-8fc1-4732-a19f-15ab3afd4d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 06. 20:21","title":"Nem kell sajnálni a dubaji befektetőket, most a grúz kormánnyal kötöttek gigaüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","shortLead":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","id":"20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"edcf6752-678d-4d55-a1f9-e107ee042672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","timestamp":"2025. február. 06. 21:43","title":"Karácsony Gergely a rákosrendezői fejlesztésről: „Mire megvalósul, nyugdíjas leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]