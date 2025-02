Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a218ff9f-320c-4d74-a1db-26929e34c32e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fájdalmas gyerekkori élményét beszélte ki a színésznő egy díjátadón.","shortLead":"Fájdalmas gyerekkori élményét beszélte ki a színésznő egy díjátadón.","id":"20250207_angelina-jolie-dijatado-koszonobeszed-apa-john-voight-megcsalas-anya-oscar-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a218ff9f-320c-4d74-a1db-26929e34c32e.jpg","index":0,"item":"9c16cda7-41b3-4662-b4a4-98c9b3c661b0","keywords":null,"link":"/elet/20250207_angelina-jolie-dijatado-koszonobeszed-apa-john-voight-megcsalas-anya-oscar-dij","timestamp":"2025. február. 07. 13:14","title":"„Mellette volt az a másik nő” – Angelina Jolie felelevenítette, hogy az apja megcsalta az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vadim Sztrojkint azzal gyanúsították, hogy pénzt adott az ukrán hadseregnek.","shortLead":"Vadim Sztrojkint azzal gyanúsították, hogy pénzt adott az ukrán hadseregnek.","id":"20250207_kiesett-az-ablakon-zenesz-rendor-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"88607a80-57b0-4f8f-bef8-09b5292625e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kiesett-az-ablakon-zenesz-rendor-razzia","timestamp":"2025. február. 07. 08:14","title":"Kiesett az ablakon a Putyin-kritikus zenész, pont amikor a rendőrök razziáztak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a792e6-ce39-4f21-ad17-b7cf10c80ea4","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízottja szerint az oroszokat nem érdekli az emberélet, ezért fokozni kell a gazdasági szankciókat, csak így lehet Moszkvát tárgyalóasztalhoz ültetni. 