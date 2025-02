Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9ad771b-462c-4c09-94c0-9e7ff775aae8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyalogosnak nem tetszett, hogy a járdán rollerezik.","shortLead":"A gyalogosnak nem tetszett, hogy a járdán rollerezik.","id":"20250207_rolleres-gyalogos-vita-utes-eletveszelyes-serules-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9ad771b-462c-4c09-94c0-9e7ff775aae8.jpg","index":0,"item":"de88b107-0bd9-4d95-a665-ebafd4829703","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rolleres-gyalogos-vita-utes-eletveszelyes-serules-birosag-itelet","timestamp":"2025. február. 07. 15:54","title":"Beszólt a gyalogos a rolleresnek, aki úgy megütötte, hogy életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","shortLead":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","id":"20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6.jpg","index":0,"item":"3a433155-5746-4fca-9796-0c12a8c9f3ad","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 08. 20:58","title":"Tizenöt éves játékosa góljával a második meccsét is megnyerte a női hokiválogatott az olimpiai selejtezőtornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d463a0d-022a-4b82-9403-32c788d172eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erő Zoltán szerint ma Budapesten az jut lakáshoz, aki elég pénzt örökölt hozzá. Ezen a trenden akar fordítani a főváros – de ehhez hosszú idő kell. A főépítészt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Erő Zoltán szerint ma Budapesten az jut lakáshoz, aki elég pénzt örökölt hozzá. Ezen a trenden akar fordítani a főváros...","id":"20250207_Fulke-podcast-Ero-Zoltan-Budapest-foepitesz-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d463a0d-022a-4b82-9403-32c788d172eb.jpg","index":0,"item":"bd34392b-891e-4dad-92bc-6593a8a3c8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Fulke-podcast-Ero-Zoltan-Budapest-foepitesz-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 17:58","title":"10-15 év múlva lehet a Rákosrendezőn építkezés, de gazdaggettót nem szeretnénk – főépítész a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Krisztinavárosban.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5.jpg","index":0,"item":"048d65d6-69de-4ae8-bd7d-011e6429ba72","keywords":null,"link":"/360/20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","timestamp":"2025. február. 07. 17:30","title":"Hasbeszélő kellemesen meglepődött: ilyen egy étterem, ahol az első perctől az utolsóig figyelnek a vendégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz, hogy textilgyárak és bőrfeldolgozó üzemek területén halad keresztül.","shortLead":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz...","id":"20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c.jpg","index":0,"item":"7fffdc3e-11ce-48d9-b883-944a271a9cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","timestamp":"2025. február. 07. 16:03","title":"Vörös színűvé vált egy folyó Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcf56e-db03-4faa-83b5-fca307603a93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kilenc utas és egy pilóta volt a gépen, amelynek darabjait egy jégtáblán találták meg. Ez a harmadik amerikai légi szerencsétlenség két hét alatt.","shortLead":"Kilenc utas és egy pilóta volt a gépen, amelynek darabjait egy jégtáblán találták meg. Ez a harmadik amerikai légi...","id":"20250208_Alaszka-eltunt-repulo-lezuhant-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25bcf56e-db03-4faa-83b5-fca307603a93.jpg","index":0,"item":"6721c6be-282f-48fb-a556-dae5585decf8","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_Alaszka-eltunt-repulo-lezuhant-meghaltak","timestamp":"2025. február. 08. 08:16","title":"Alaszka felett eltűnt gép: mindenki meghalt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás. Az Athletic szerint Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen tagja a Premier League listavezetőjének.","shortLead":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás...","id":"20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"decb00db-3e1f-480e-befd-c7ac5009733c","keywords":null,"link":"/sport/20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","timestamp":"2025. február. 07. 17:34","title":"Az egekbe magasztalta Szoboszlait a legnevesebb amerikai sportlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni kezdtek rájuk az iszlamista terroristák.","shortLead":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni...","id":"20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f.jpg","index":0,"item":"8ab2fc35-5849-46cf-a964-a3426225db27","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","timestamp":"2025. február. 09. 09:55","title":"Megtámadtak egy Wagner-zsoldosok által védett bányászkonvojt Maliban, legalább harmincketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]