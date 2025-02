Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek mellett ez sem segíti az oroszok áttörését.","shortLead":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek...","id":"20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"adacd50e-f93c-4d72-bb0a-452575737c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 08. 08:29","title":"Az orosz Mere három üzletlánccal is támadna Magyarországon, de a szokatlan terjeszkedési modell miatt elhasal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros hátsókerék-hajtású adrenalinbomba.","shortLead":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros...","id":"20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3.jpg","index":0,"item":"81c93df7-e520-46da-8e89-4a62f6d04ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","timestamp":"2025. február. 10. 07:59","title":"Élményautózás kimaxolva: megnéztük a legújabb Porsche 911 GT3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali populisták világszerte csodálják az orbáni állammodellt, benne a sajtó ellenőrzésével, az őskonzervatív családpolitikával, valamint a migráció elleni harccal. A kormányfőnek azonban nem csupán odahaza van szava, sok támogatót gyűjtött össze még az Atlanti-óceán túloldalán is – írja az osztrák lap budapesti tudósítója, Bognár Péter.","shortLead":"A jobboldali populisták világszerte csodálják az orbáni állammodellt, benne a sajtó ellenőrzésével, az őskonzervatív...","id":"20250210_Orban-hatalomgyara-Die-Presse-leltar-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"d50a1cc1-c930-4b0a-addf-74243f8dcd04","keywords":null,"link":"/360/20250210_Orban-hatalomgyara-Die-Presse-leltar-lapszemle","timestamp":"2025. február. 10. 07:20","title":"Leltárt készített a Die Presse Orbán hatalomgyáráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","shortLead":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","id":"20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6.jpg","index":0,"item":"3a433155-5746-4fca-9796-0c12a8c9f3ad","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 08. 20:58","title":"Tizenöt éves játékosa góljával a második meccsét is megnyerte a női hokiválogatott az olimpiai selejtezőtornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk? Talán csak elfogadni azt, hogy ennek ellenére megérdemeljük a szeretetet. Erről is szól a Szerethető című norvég film.","shortLead":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk...","id":"20250208_Szeretheto-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e.jpg","index":0,"item":"d142f798-c81d-4a37-9ee6-e99fef8199bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Szeretheto-filmkritika","timestamp":"2025. február. 08. 09:00","title":"Ki magához nem jó, mást sem szerethet – kritika a Szerethető című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]