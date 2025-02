Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. 2025. február. 08. 18:00 Égető igény van rá, de súlyos visszaélésekre ad lehetőséget: berobbant a globális petesejt-kereskedelem Az elmúlt egy évtizedben már több mint 70 ezer fiatal példányt telepítettek a folyókba. Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt egy évtizedben már több mint 70 ezer fiatal példányt telepítettek a folyókba. Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. 2025. február. 09. 19:24 4900 bébiteknőst engedtek szabadon Brazíliában – videó Témák és vélemények a nemzetközi lapokból. Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják a Nyugatot – mondja Anasztaszija Trofimova a több helyen, így Magyarországon is vetített és nagy port kavart, Orosz frontkatonák között című film rendezője. Interjú. Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják a Nyugatot – mondja Anasztaszija Trofimova a több helyen, így Magyarországon is vetített és nagy port kavart, Orosz frontkatonák között című film rendezője. 2025. február. 09. 15:30 „A nyugatiak rengeteg kérdést tesznek fel, és valamiféle logikus válaszra számítanak, ám az oroszság nem a logikáról szól" Duplázni szeretnének. Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének. Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. 2025. február. 10. 12:08 Sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők az alacsony bérek miatt A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án. Képes beszámoló a német és magyar szélsőjobb ünnepéről. 2025. február. 08. 19:04 Blackface Magyar Péter, SS-koponyák, a HVG pedig egy „Arschloch" – így vonultak fel a szélsőjobbosok Budapesten