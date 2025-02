Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","shortLead":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","id":"20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"29908889-9028-48d4-b626-1eb28645456d","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","timestamp":"2025. február. 10. 14:20","title":"A szokásos helyre vonul el a Fidesz–KDNP februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően jelen lévő diákokkal. ","shortLead":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően...","id":"20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da.jpg","index":0,"item":"7e9781fb-7633-413a-b1f0-88fa8a5b1c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 16:38","title":"„Sokan vagyunk, de mégsem elegen” – megnéztük, miként csalogatják a fiatalokat a rendőrség állásbörzéjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek kihasználni. Idén azonban nem minden stúdió költ csillagászati összeget, hogy az érkező filmjeikhez kedvet csináljanak.","shortLead":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek...","id":"20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea.jpg","index":0,"item":"4bd52408-d19e-4442-854b-b0b6a2b6a7d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","timestamp":"2025. február. 09. 19:19","title":"Ezek a filmelőzetesek várhatók az idei Super Bowl szünetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","shortLead":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","id":"20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d.jpg","index":0,"item":"72dd2abe-879f-46d4-b08c-965533f78ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","timestamp":"2025. február. 10. 11:40","title":"„Megértem a fájdalmát, és ha ez így jó önnek, verje le rajtam. Tévedésből” – Krasznahorkai válaszolt a Trianon az nem egy ház szerzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem egyértelmű.","shortLead":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem...","id":"20250210_salman-rushdie-merenylet-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"f2be6129-9586-43dc-b61f-a41d71e07811","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_salman-rushdie-merenylet-per","timestamp":"2025. február. 10. 20:59","title":"Elkezdődött Salman Rushdie merénylőjének pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]