[{"available":true,"c_guid":"81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint, úgynevezett örök vegyi anyagokkal szennyezheti őket például a műanyag. Hasonló a probléma az éttermi, elviteles élelmiszerekkel is.","shortLead":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint...","id":"20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9.jpg","index":0,"item":"2d4a60fe-2b37-4b9c-acd6-f50d7c6ba821","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","timestamp":"2025. február. 10. 12:03","title":"Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","shortLead":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","id":"20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac.jpg","index":0,"item":"0757b8ad-0a24-4f35-bdac-8283da1a96fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","timestamp":"2025. február. 11. 14:22","title":"Hungarikum: a magyarság csúcsteljesítménye lett a déli harangszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus processzorok hőelvezetésére – állítja egy amerikai cég. Annyira reménykeltő a megoldása, hogy óriási összegekhez juthat az Egyesült Államok kormányának finanszírozásában.","shortLead":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus...","id":"20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53.jpg","index":0,"item":"e77e1047-e20c-45e5-b985-58f0780f7f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","timestamp":"2025. február. 11. 14:03","title":"Ragyogó megoldás, méghozzá szó szerint: gyémánt hűti a chipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem tudni, ebből mennyit hagytak jóvá, így azt sem, hány ember után kutakodtak a titkosszolgálatok kormányzati engedéllyel. Kiderült viszont, hogy a tárca évek óta alap nélkül ködösít a témában.","shortLead":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem...","id":"20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"48477123-94b4-4b7e-beaa-37fd7fffc730","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 13:10","title":"Napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek az Igazságügyi Minisztériumban tavaly, de követhetetlenül ködösítenek a témában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905ee084-ec74-4af0-b7d5-0e9f0f7b969e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 39 éves férfit Berlinben fogták el, a lakásán találtak egy rejtekhelyet, ahonnan merevlemezek és telefonok kerültek elő.","shortLead":"A 39 éves férfit Berlinben fogták el, a lakásán találtak egy rejtekhelyet, ahonnan merevlemezek és telefonok kerültek...","id":"20250210_elfogas-motherless-ugy-gyanusitott-berlin-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905ee084-ec74-4af0-b7d5-0e9f0f7b969e.jpg","index":0,"item":"2858eb87-4994-4ece-9602-53afbe064e52","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_elfogas-motherless-ugy-gyanusitott-berlin-rendorok","timestamp":"2025. február. 10. 11:19","title":"Motherless-ügy: elfogtak egy magyar férfit, aki elvágott torkú nőkről töltött fel képeket egy pornóoldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","shortLead":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","id":"20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"dd3b0b86-c8be-48d5-9154-8096bcd9aa9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","timestamp":"2025. február. 11. 19:14","title":"Salman Rushdie: Óriási fájdalmat és sokkot éreztem, és tudtam, hogy hatalmas mennyiségű vérben fekszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]