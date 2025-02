Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","shortLead":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","id":"20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5.jpg","index":0,"item":"8bb9ff46-d3db-4c67-8460-65bc8510aae6","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","timestamp":"2025. február. 11. 20:48","title":"Hazaengedték az Oroszországban fogva tartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné a világ leggazdagabb emberétől.","shortLead":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné...","id":"20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"0e3b5365-5ec4-4c5e-91d2-14a2aae7e604","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","timestamp":"2025. február. 11. 12:28","title":"Az OpenAI nem eladó – Elon Musknak üzent a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","shortLead":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","id":"20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"20f6bbf7-c653-4c5c-85e4-459fb5d79ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","timestamp":"2025. február. 10. 16:22","title":"Halálra gázolt a Hernád-Zemplén InterCity egy embert Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fe7863-927f-4146-95e4-411bd13d53da","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"A vád szerint az ipolysági Gyönyör Teréz több alkalommal, szánt szándékkal, lesből nézte végig, ahogy az általa megmérgezettek életveszélyes állapotba kerülnek. Az asszony, akiről eddig jogerős ítélet mondta ki, hogy embereket akart ölni, szakmai hibák miatt nemrég kiszabadult, és most akár a helyi élelmiszerboltban is összefuthat feltételezett áldozataival. Barak Dávid dunaszerdahelyi újságíróval, a Halálgyönyör című könyv szerzőjével arról beszélgettünk, milyen volt egy feltételezett sorozatgyilkos konyhájában ülni, hány áldozat lehet valójában, és milyen ember Gyönyör Teréz.","shortLead":"A vád szerint az ipolysági Gyönyör Teréz több alkalommal, szánt szándékkal, lesből nézte végig, ahogy az általa...","id":"20250211_Gyonyor-Terez-szlovakia-emberoles-szabadulas-szakerto-barak-david-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fe7863-927f-4146-95e4-411bd13d53da.jpg","index":0,"item":"332f92b8-81a3-4628-b50e-7dd2fca70c18","keywords":null,"link":"/360/20250211_Gyonyor-Terez-szlovakia-emberoles-szabadulas-szakerto-barak-david-interju","timestamp":"2025. február. 11. 19:30","title":"„Eldöntöttem, hogy nem fogadok el tőle sem ételt, sem italt” – Barak Dávid arról, milyen volt az ipolysági méregkeverőnek tartott Gyönyör Teréz konyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem egyértelmű.","shortLead":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem...","id":"20250210_salman-rushdie-merenylet-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"f2be6129-9586-43dc-b61f-a41d71e07811","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_salman-rushdie-merenylet-per","timestamp":"2025. február. 10. 20:59","title":"Elkezdődött Salman Rushdie merénylőjének pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább. ","shortLead":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább...","id":"20250211_munch-terjeszkedes-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed.jpg","index":0,"item":"a1ebd2b7-1fda-4d19-8f62-a39d3dff7916","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_munch-terjeszkedes-romania","timestamp":"2025. február. 11. 15:26","title":"A Munch felvásárolja romániai versenytársát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee41c28-d936-49d9-9022-e1f99b188067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazságtalanság vagy a szabályok követése a ragaszkodás a borhoz és az ostyához?","shortLead":"Igazságtalanság vagy a szabályok követése a ragaszkodás a borhoz és az ostyához?","id":"20250211_anglikan-egyhaz-alkoholmentes-bor-glutenmentes-kenyer-szentaldozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fee41c28-d936-49d9-9022-e1f99b188067.jpg","index":0,"item":"d10bed0a-27ee-45f7-acb3-8f05c1c099ef","keywords":null,"link":"/elet/20250211_anglikan-egyhaz-alkoholmentes-bor-glutenmentes-kenyer-szentaldozas","timestamp":"2025. február. 11. 09:43","title":"Fellángolt a vita az alkoholmentes borról és gluténmentes ostyáról az anglikán egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]