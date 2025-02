Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6bc23c9-2d7e-465a-82fb-00236acbdd93","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A közszolgálati szerep mellett a pedagógus szakok iránt megnőtt érdeklődéssel indokolja Veszelszki Ágnes dékán az NKE pedagóguskarának mostani elindítását. Interjú.","shortLead":"A közszolgálati szerep mellett a pedagógus szakok iránt megnőtt érdeklődéssel indokolja Veszelszki Ágnes dékán az NKE...","id":"20250212_hvg-veszelszki-agnes-hivatasrend-nke-pedagoguskepzes-kozszolgalati-tanarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bc23c9-2d7e-465a-82fb-00236acbdd93.jpg","index":0,"item":"831e1483-9ac4-442a-a92f-51196c1b90d8","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-veszelszki-agnes-hivatasrend-nke-pedagoguskepzes-kozszolgalati-tanarok","timestamp":"2025. február. 12. 16:50","title":"Egyedi tanárképzés indul a közszolgálati egyetemen kiemelt ösztöndíjakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik cégéhez kerülő területen.","shortLead":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik...","id":"20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"f6bac8aa-72c3-45ab-ba4b-fcc8593262f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 11. 14:14","title":"Lázár János máris felszólította Karácsonyt, hogy szállíttassa el a szemetet Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","shortLead":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","id":"20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac.jpg","index":0,"item":"0757b8ad-0a24-4f35-bdac-8283da1a96fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","timestamp":"2025. február. 11. 14:22","title":"Hungarikum: a magyarság csúcsteljesítménye lett a déli harangszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból nagyon jókat.","shortLead":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból...","id":"20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3.jpg","index":0,"item":"00ee323e-8621-45eb-98b6-88d130a0136c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","timestamp":"2025. február. 11. 18:03","title":"Leesik az ember álla, mire képes ez az új videószerkesztő program – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. ","shortLead":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad...","id":"20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"41cf2048-577d-4ba0-9d72-35b51ff9bdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","timestamp":"2025. február. 11. 14:17","title":"Lázár János szerint Ausztria „megszállási terve” miatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","shortLead":"Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.","id":"20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba4501e-9597-4964-ba42-3582affa5a08.jpg","index":0,"item":"ee454096-0637-4969-a2ab-b8e3a05d9391","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_megallapodas-berfejlesztes-gyor-audi-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 11. 15:23","title":"Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg – pénzt költő – turista érkezik az ázsiai országba, így érdemes a kedvükre tenni, például egy mobilos térképalkalmazás esetében.","shortLead":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg –...","id":"20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9.jpg","index":0,"item":"bf6cbd8e-7613-499d-b66e-73f234b156af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","timestamp":"2025. február. 11. 09:03","title":"Google Térkép helyett: szintet lépett a kínai navigációs alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]