[{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Dnyeszteren túli szakadár terület nem kér a további uinós segítségből – írja a Bloomberg. ","shortLead":"A Dnyeszteren túli szakadár terület nem kér a további uinós segítségből – írja a Bloomberg. ","id":"20250211_Dubaj-MET-orosz-gaz-Moldova-dnyeszteren-tuli-terulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"7ce2b79b-473f-410e-99b5-4d352de4ea18","keywords":null,"link":"/360/20250211_Dubaj-MET-orosz-gaz-Moldova-dnyeszteren-tuli-terulet","timestamp":"2025. február. 11. 10:14","title":"Dubaji pénzért magyar cég szállít orosz gázt Moldova fagyoskodó oroszbarát régiójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú tengeri áruszállítást. Ráadásul mindezt gyorsan és olcsón tenné.","shortLead":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú...","id":"20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb.jpg","index":0,"item":"19a6d84b-4a42-42b5-8a73-4763b2577756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","timestamp":"2025. február. 12. 11:03","title":"Olcsó repülő drónhajó szállíthat rakományt a víz felett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő lépéseket.","shortLead":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő...","id":"20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"df71b316-6a8b-4c5b-9346-4d3521c30617","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","timestamp":"2025. február. 11. 20:37","title":"A Ford vezére szerint Trump vámháborúja már most „sok költséget és káoszt” okozott az amerikai üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország azon, hogy az EU legkorruptabb állama – hangzott el a Transparency International Magyarország jelentésének bemutatóján. Szó esett arról is, hogy nem a képesség, hanem az akarat hiányzik a javuláshoz, és a lengyel példán azt is érdemes megnézni, mennyire hozhat gyors változást egy kormányváltás.","shortLead":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország...","id":"20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"000a9c5a-be67-49e5-99f1-5ae694b415db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 12:18","title":"Már Koszovó, Albánia és Moldova is tisztább Magyarországnál a friss korrupciós listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","shortLead":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","id":"20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7.jpg","index":0,"item":"87790b87-ad3f-4985-9c25-faa94785e223","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","timestamp":"2025. február. 11. 14:28","title":"A Franz Ferdinand lép fel a Művészetek Völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","shortLead":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","id":"20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568.jpg","index":0,"item":"15af69dd-d6cc-44a7-876f-980b5162cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","timestamp":"2025. február. 11. 20:20","title":"A Bugatti főnöke, a horvát Mate Rimac osztott meg egy videót az 1800 lóerős Tourbillon hangjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]