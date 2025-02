Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","shortLead":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","id":"20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"f70994d3-a125-4674-a754-c0c4ee577de0","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","timestamp":"2025. február. 12. 09:39","title":"Molnár Gusztáv újra kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","shortLead":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","id":"20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578.jpg","index":0,"item":"2ae20bf8-2a47-4605-b708-9eefad077512","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","timestamp":"2025. február. 12. 17:29","title":"Orbán Viktor elutazott az első Tucker Carlson Csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú finanszírozásra és újabb saját forrásokat szeretnének bevonni. A Fidesz szerint az illegális migrációt akarja finanszírozni Brüsszel, a spanyol kormány pedig megduplázná a büdzsét.","shortLead":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú...","id":"20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"e81452a5-79bc-4868-a158-6f3cdb67e89f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","timestamp":"2025. február. 13. 10:29","title":"Megindult a következő EU-költségvetés tervezése, Orbán máris vétózni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdték az igazodást Trumphoz.","shortLead":"Megkezdték az igazodást Trumphoz.","id":"20250213_Disney-nem-figyelmeztet-tobbe-Dumbo-Peter-Pan-rasszista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0.jpg","index":0,"item":"94170099-eab7-442e-becb-055c215ec1c0","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Disney-nem-figyelmeztet-tobbe-Dumbo-Peter-Pan-rasszista","timestamp":"2025. február. 13. 12:18","title":"A Disney nem figyelmeztet többé a Dumbo és a Pán Péter rasszista sztereotípiáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt, hogy most már talán ledőlhet a szélsőséges párt köré emelt fal.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt...","id":"20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1.jpg","index":0,"item":"44a6fe15-de01-4e63-adf2-9c92aac98f49","keywords":null,"link":"/360/20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","timestamp":"2025. február. 13. 07:34","title":"Der Spiegel: Orbán udvarolt Weidelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]