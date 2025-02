Február 12-én, két nappal Valentin-nap előtt egy, a sajtóból már ismert helikopter szállt fel Budaörsről: az OE-XWY lajstromjelű gép rutinutat teljesített, este háromnegyed nyolc előtt hat perccel érkezett a ferihegyi repülőtérre. Utasait, ha voltak, gyorsan kipakolhatta, ugyanis az ADS-B repülési adatbázis adatai szerint hat perc múlva, pontban háromnegyed nyolckor már újra a levegőben volt, öt perccel később pedig már Budaörs felett tűnt el a radarról, vagyis visszatért a hangárjába.

A helikopter különlegessége – ahogy azt már többször is megírtuk –, hogy Mészáros Lőrincék rendszeresen használják, azonban arra utaló jelet mindeddig nem találtunk, hogy a milliárdos vállalkozó vagy akár köreinek birtokában lenne a gép. A helikopter üzembentartója egy bizonyos Glock Aviation GmbH, ezt a Válasz Online tárta fel.

Sokkal érdekesebb viszont, hogy a helikopter általában nem ferihegyi kirándulásra repteti utasait, különös egybeesések kísérik útjait: többször is olyan magángépek szálltak fel percekkel az érkezése után, amelyek végső célállomása egybeesik azzal, ahonnan Várkonyi Andrea a közösségi médiában posztol éppen, vagy olyan valaki, aki ezer szállal kötődik Mészáros Lőrinchez.

Február 12-én este, nyolc perccel este nyolc előtt is egy ilyen magánrepülőgép gurult el a futópálya felé. Gyorsan kellett bepakolni, összesen 13 perc volt rá, de a radaradatokat egymás mellé illesztve látszik, hogy ebben korábban is gyakorlatot szereztek már az utazók: volt, hogy a helikopter leszállt a reptéren, és a magángép öt perc múlva már gurult is a felszálláshoz. Az OE-LOT-nak egy picit még várnia kellett, csak este nyolc előtt három perccel emelkedhettek el a gép kerekei a ferihegyi aszfalttól.

Az OE-LOT-ról tavaly novemberben az Átlátszó írt először. Az oknyomozó portál kiderítette, hogy egy 22 milliárd forintot érő Bombardierről van szó. Ráadásul pont olyan úti célokra repült, ahol Mészáros Lőrincnek vagy körének, esetleg az abba tartozó borászának akadnak érdekeltségei. De ez az a repülőgép, ami különös módon éppen akkor járt Londonban, amikor Várkonyi Andrea onnan posztolt olyan fotót, melyen Mészáros Lőrinccel andalog.

Nos, ez a repülőgép szerda éjfélre Rijád, vagyis Szaúd-Arábia felett járt. Az Arab-tenger felett nincs jel, radar sem nagyon, az ADS-B-n így nem is lehetett tovább látni. A Maldív-szigetek felett viszont már van. Innen tudjuk, hogy a gép radarja a tenger ezen pontján jelzett be újra február 13-án, hat perccel hajnali négy óra előtt. Az ADS-B-n ennyit látni – úgyhogy egy másik szoftveren, a Planefinderen is utánanéztünk a gép útjának. Ott pedig látszik az úti cél is:

Malé, Maldív-szigetek.

Az üdülőhelyen most épp napközben 30 fok körüli a hőmérséklet.

Arról korábban szerkesztőségünkhöz már több információ is befutott, hogy Mészárosék korábban is megfordultak a Maldív-szigeteken, 2024 januárjában pedig volt egy másik, az OE-LOT-nál picit öregebb magángép, az OE-HUG, amely szintén arra járt. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de az OE-HUG pont ugyanúgy útba ejtette korábban a Mészáros-érdekeltségeket, mint ahogy azt most az OE-LOT teszi. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy Mészárosék a Valentin-napot a Maldív-szigeteken töltik-e, de megkérdeztük a Mészáros Csoporttól. Ha válaszolnak, arról be fogunk számolni.

Várkonyi Andrea egyébként éppen pénteken posztolta Valentin-napi megemlékezését a Facebookra, nem tudni, honnan: