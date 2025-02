Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen, a sebészetben – hála a robotasszisztált műtétek terjedésének. Erre szükség is van, mert ha nem emelkedik a női sebészek aránya, az még nagyobb munkaerőhiányhoz vezethet a műtőkben.","shortLead":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen...","id":"20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8.jpg","index":0,"item":"27e7fed4-78b7-405f-a8eb-0579e5353345","keywords":null,"link":"/360/20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","timestamp":"2025. február. 14. 09:40","title":"Ma is százéves érveket hoznak fel a női sebészek ellen, de a robotok kitárják előttük a műtőajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi császármetszést. ","shortLead":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi...","id":"20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875.jpg","index":0,"item":"8af8c4b8-8499-4bce-b1da-fd241f9f8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","timestamp":"2025. február. 14. 11:01","title":"Ugyanazon az estén majdnem meghalt két nő szülés közben egy kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali lap tényfeltáró főmunkatársa, Hans Martin Tillack azt derítette ki, hogy a nagy egyezség hat éve, a soproni városházán, a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján jött létre a kancellár és magyar kollégája között. Viszont az Orbán Viktor és Angela Merkel találkozójáról szóló dokumentumok, amelyek a német–magyar fegyverkezési együttműködés indulásáról tanúskodnak, a jelek szerint eltűntek a német kancellári hivatal archívumából. ","shortLead":"A jobboldali lap tényfeltáró főmunkatársa, Hans Martin Tillack azt derítette ki, hogy a nagy egyezség hat éve...","id":"20250214_Die-Welt-tenyfeltaras-Merkel-Orban-rheinmetall-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"aa60b9d1-00fe-4de1-9ff5-8be594dbec26","keywords":null,"link":"/360/20250214_Die-Welt-tenyfeltaras-Merkel-Orban-rheinmetall-4ig","timestamp":"2025. február. 14. 15:15","title":"Die Welt-tényfeltárás: Így közvetítette ki Merkel a német hadiipari óriást Orbánnak és egy magyar oligarchának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","id":"20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93.jpg","index":0,"item":"8cc54757-9edf-418c-aaea-3bf480541a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. február. 14. 12:54","title":"Letartóztatásban marad Kiss László óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült Államok automatikusan kiveti a viszontsarcot. A bosszúvám-mechanizmus sem egyből élesedik, csak április elején, de Narendra Modi már most megértette az üzenetet.","shortLead":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült...","id":"20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"8f963eed-77b1-47be-9108-03052c7b41d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","timestamp":"2025. február. 14. 12:26","title":"Trump bemutatta a bosszúvámokról szóló tervét, India pedig egyből fejet is hajtott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar közeledni.","shortLead":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar...","id":"20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"cb472172-42e1-4c6c-8925-47fdc8811f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 19:59","title":"Fehéroroszország elengedett három foglyot, köztük egy újságírót és legalább egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez hasonló a Földön is kialakul.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez...","id":"20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"407c37ee-897b-4f22-a7e1-e03e85d35a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","timestamp":"2025. február. 13. 19:03","title":"Világító felhők jelentek meg a Mars egén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]