[{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","shortLead":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","id":"20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca.jpg","index":0,"item":"2bf803a5-b243-4219-95d7-606c30a87f83","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","timestamp":"2025. február. 17. 11:47","title":"Vitézy Dávid 10 alkalmas Bubi-bérletet is adna a digitálisan vásárolt havibérlet mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd forintot is. Korábban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf családjáé volt a terület, de az államosításkor elvették tőlük.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd...","id":"20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c.jpg","index":0,"item":"671225cf-03f7-4434-8a34-1ebd170e42ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. február. 17. 07:31","title":"Kúriát és borászatot vett a Balaton-felvidéken a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi Bertalan távozásáról és az Orbán család gazdagodásáról szóló filmről is.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi...","id":"20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"09dc71e8-fbd1-49aa-9929-6e4bef5a3a76","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. február. 18. 14:25","title":"Lázár János szerint Havasi „kiszállt ebből az egészből”, majd közölte, hogy óriási lejáratókampányok jönnek a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai tőkepiacot. Csak azt nem tette hozzá, hogy éppen ő az, aki hátráltatja és támadja az ahhoz szükséges egységet és nemzetek feletti pénzügyi rendszert.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai...","id":"20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"1af0cf53-0793-43a3-869a-7eda8e2398b5","keywords":null,"link":"/360/20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","timestamp":"2025. február. 17. 10:00","title":"Orbán Viktor egy mondatban tudta megcáfolni saját politikájának értelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe9cc7a-92a6-4e0b-b650-3192e03b8239","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Február egyik legizgalmasabb hete elé nézünk, már ami a sportot illeti.","shortLead":"Február egyik legizgalmasabb hete elé nézünk, már ami a sportot illeti.","id":"20250217_februar-sportesemenyek-fradi-bl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebe9cc7a-92a6-4e0b-b650-3192e03b8239.jpg","index":0,"item":"6a471146-f3dd-417a-8196-3d388ff0a9e3","keywords":null,"link":"/sport/20250217_februar-sportesemenyek-fradi-bl","timestamp":"2025. február. 17. 16:42","title":"A saját sírját áshatja meg a Ferencváros, ha továbbjut az Európa-ligában, a BL királya végleg tönkreteheti a Manchester City szezonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","shortLead":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","id":"20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"e5da904a-63af-459e-ae81-0dbc41242651","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","timestamp":"2025. február. 17. 06:15","title":"Budapesti lakcímet használ Szergej Schneider a Mere rejtélyes tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan görgetni a közösségi oldalakhoz hasonló módon.","shortLead":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan...","id":"20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b.jpg","index":0,"item":"626b0c00-b720-45a0-967e-af078a384703","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","timestamp":"2025. február. 18. 18:03","title":"Kipróbáltuk a Wikipédia TikTokját, és ugyanezt ajánljuk önnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]