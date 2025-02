Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok...","id":"20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"edc4f5ea-cfaa-4579-bd80-9e004d2ddaf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","timestamp":"2025. február. 17. 12:19","title":"Orbán Viktor körülnézett a világban, és arra jutott, hogy csak idő kérdése, és az euró be fog nézni a 400 forint alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c16ea71-f109-44b4-ad01-e39c3a05d3f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság összefoglalta, mire számíthat az, aki idén velük repülne. ","shortLead":"A légitársaság összefoglalta, mire számíthat az, aki idén velük repülne. ","id":"20250217_ryanair-uj-szabalyok-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c16ea71-f109-44b4-ad01-e39c3a05d3f7.jpg","index":0,"item":"ff4d70dc-b9a2-4084-8c17-1d9537760c42","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_ryanair-uj-szabalyok-valtozasok","timestamp":"2025. február. 17. 11:36","title":"Több változás is jön a Ryanairnél, ezekre érdemes figyelni az utazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","shortLead":"A kicsiket Budapesten, Pécsen, Tatabányán vagy Szombathelyen tudják ellátni.","id":"20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975cc21-6f96-42e0-b94f-aa8231c897d7.jpg","index":0,"item":"2d91717e-5b4c-46ab-a6cc-f1dbda5b47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Megtelt-a-gyori-korhaz-gyermekintenziv-reszlege-atmenetileg-nem-fogadnak-tobb-beteget","timestamp":"2025. február. 17. 18:52","title":"Megtelt a győri kórház gyermekintenzív részlege, átmenetileg nem fogadnak több beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog, hogy a fiatal Csehov paródiát írt róla, és hogyan segíthet a fake news felismerésében – erről beszélgettünk Szilágyi Márton irodalomtörténésszel Jókai Mór 200. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog...","id":"20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a.jpg","index":0,"item":"0b3b0c31-c939-4467-b6ee-f5e03b4f2ed8","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","timestamp":"2025. február. 18. 12:05","title":"Sokkal több, mint kötelező olvasmány: mit kellene tanítani Jókai Mórtól Az arany ember helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","shortLead":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","id":"20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3.jpg","index":0,"item":"b126aa7c-37f6-4f7f-8bea-f72a3c5f2755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Alig van hozzáadott értéke a magyar járműiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","shortLead":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","id":"20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"9d96fa49-9f2f-42f4-8ed2-b2c6c5ec6dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 18. 18:41","title":"A NEAK szerint azért csökkentették egy XVII. kerületi rendelő finanszírozását, mert nem láttak el elég beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","shortLead":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","id":"20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c.jpg","index":0,"item":"bf1d2b3b-42e5-4531-aa16-fc9f6b12e70a","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","timestamp":"2025. február. 18. 07:09","title":"Pusztít a pancsolt szesz Törökországban, több mint száz halálesetet okozott alig két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]