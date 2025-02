Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","shortLead":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","id":"20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"ad9d78c8-c2ca-40a2-af0b-b139f7661377","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","timestamp":"2025. február. 19. 12:38","title":"Nagy vizsgálatot tartott a GVH a Sparnál, és adminisztrációs hibákért büntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","shortLead":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","id":"20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83.jpg","index":0,"item":"4b08c224-6917-4b79-aa26-642d5274adc8","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"„Nőj fel, nem vagy áldozat” – Kevin Spacey reagált Guy Pearce vádjaira, miszerint az amerikai színész megkörnyékezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","shortLead":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","id":"20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7.jpg","index":0,"item":"ba72f417-cdf0-4eb2-9804-d21655ae324e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","timestamp":"2025. február. 18. 09:32","title":"Tucatnyi illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország leggazdagabb embere vegye meg azt.","shortLead":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország...","id":"20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77.jpg","index":0,"item":"d5bee873-d722-485d-8209-6dda8a297ac7","keywords":null,"link":"/elet/20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","timestamp":"2025. február. 18. 14:57","title":"Nagy Kriszta Tereskova: Mészáros Lőrinc, az isten szerelmére, kérem, tegyen ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször kapott ki hétvégén, a Sevilla ellen.","shortLead":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször...","id":"20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231.jpg","index":0,"item":"11f31454-2bb6-4e59-a03e-e74d958e6027","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","timestamp":"2025. február. 18. 09:42","title":"Annyira rosszul megy a csapatnak, hogy nyolc meccs után kirúgták a magyar válogatott középpályásának új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően születhetett.","shortLead":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően...","id":"20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"9a4ea070-c46b-40f0-a373-f58a8a168060","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","timestamp":"2025. február. 18. 12:02","title":"Netanjahu: Sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem fogja kormányozni Gázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség a művelethez.","shortLead":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség...","id":"20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f.jpg","index":0,"item":"b81a79c3-fa28-48c6-ac55-d51b68d047b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","timestamp":"2025. február. 18. 11:03","title":"24 év után jött újdonság a Nokia 3310-hez: USB-C csatlakozóval is tölthető (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása a Fidesz tavaszi terve.","shortLead":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása...","id":"20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"8ab32db3-5fa5-4130-88bf-de0b06d2d1f0","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","timestamp":"2025. február. 19. 07:01","title":"Orbán újabb vörös vonal átlépésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]