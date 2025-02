Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","shortLead":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","id":"20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead.jpg","index":0,"item":"071f884d-9571-4736-adba-663f379ec8fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","timestamp":"2025. február. 12. 16:55","title":"Kiadták a figyelmeztetést: több megyét érintő ónos eső és havazás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559adc9c-a2fb-4b3e-a687-dbf31d399f77","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az MKIK szerint valószínű, hogy hamarosan még tovább kell emelni az alanyi adómentesség határát.","shortLead":"Az MKIK szerint valószínű, hogy hamarosan még tovább kell emelni az alanyi adómentesség határát.","id":"20250213_ado-kamara-mkik-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/559adc9c-a2fb-4b3e-a687-dbf31d399f77.jpg","index":0,"item":"74e4f33e-61cd-4aab-b4fb-0945d61b7b91","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_ado-kamara-mkik-adomentesseg","timestamp":"2025. február. 13. 09:07","title":"Újabb nagy adóváltozást kér a kamara a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök a spórolás jegyében az egycentes érmék beszüntetését rendelte el. Az összesen 3625 tonnányi érme bevonása rendkívül költséges lenne, ugyanakkor az alapanyagukat csak töredékáron lehetne érvényesíteni, mivel ötvözetről van szó.","shortLead":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4.jpg","index":0,"item":"162824ee-cce2-425e-a4cc-ab5210eb5069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","timestamp":"2025. február. 13. 05:40","title":"Megkérdeztük az MNB-t, bevonják-e az 5 forintos érmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja Schwechtje Mihály rendező, akinek Sünvadászat című filmje a kisgyereket nevelő családok kimerítő mindennapjait mutatja be.","shortLead":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja...","id":"20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83.jpg","index":0,"item":"a80bc7d1-be68-49ae-971c-a2d53557eab8","keywords":null,"link":"/360/20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","timestamp":"2025. február. 13. 18:16","title":"A szülők el vannak foglalva a gondjaikkal, a bébiszitter meg lassan összeroppan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát, a miniszterelnök ezzel Rogán Antalt is előzi a listán.","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát...","id":"20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"69b0c830-e645-4d21-b4ae-98414aadaafb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:10","title":"Orbán Viktor is korrupt a magyarok 53 százaléka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ea8906-ab68-4b62-b340-aa483a572617","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A délnyugati határ mentén már fagyott esőre, ónos esőre váltott a csapadék.","shortLead":"A délnyugati határ mentén már fagyott esőre, ónos esőre váltott a csapadék.","id":"20250212_megerkezett-a-havazas-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ea8906-ab68-4b62-b340-aa483a572617.jpg","index":0,"item":"eecc4b74-60dc-4242-ad8d-e7bb0fef4265","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_megerkezett-a-havazas-az-orszagba","timestamp":"2025. február. 12. 15:39","title":"Újra havazik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","shortLead":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","id":"20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3.jpg","index":0,"item":"f15ab7c2-79a2-494b-a61d-ce1fc33ae095","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","timestamp":"2025. február. 13. 08:41","title":"Jön a csillagszemű legújabb Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]