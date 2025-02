Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A célpontban növekedési fázisban levő startupok.","shortLead":"A célpontban növekedési fázisban levő startupok.","id":"20250221_hvg-Allami-tokebol-a-hataron-tulra-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"12bd4983-63e7-435a-a2a6-0dec5e040b07","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-Allami-tokebol-a-hataron-tulra-cegvilag","timestamp":"2025. február. 21. 12:15","title":"Állami tőkéből terjeszkedik egy magántőkealap a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó a mennyiség, hogy karácsonykor magyar diót lehessen adni, a tél végére viszont már elfogy a hazai.","shortLead":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó...","id":"20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714.jpg","index":0,"item":"53786bd8-f79e-4596-9755-219933c44637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","timestamp":"2025. február. 22. 11:39","title":"Elfogyott a magyar dió a boltokból, ukrán és román áru maradt helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között a magyar csapatban játszhasson, és a FIFA jóvá is hagyta ezt.","shortLead":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között...","id":"20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8.jpg","index":0,"item":"4436a91c-4289-4678-beb7-295a2eaa420a","keywords":null,"link":"/sport/20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","timestamp":"2025. február. 22. 10:59","title":"A német helyett a magyar válogatottat választotta Dárdai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","shortLead":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","id":"20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4.jpg","index":0,"item":"0b68358b-30a7-47c8-abb1-cd1616f19be2","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","timestamp":"2025. február. 21. 11:05","title":"Aki hétvégén itthon síelne, annak jó hírek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","shortLead":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","id":"20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad.jpg","index":0,"item":"503221a7-dfeb-4526-9994-7e49429e1240","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","timestamp":"2025. február. 21. 15:36","title":"\"Te vagy a király?\" – kapta meg a kérdést Vilmos herceg egy kisdiáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték be, ezért a beléptetési pontnál kérdeztük az érkezőket. ","shortLead":"Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor a Várkert Bazárban. Az eseményre mások mellett a HVG újságíróit sem engedték...","id":"20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27748d4e-ff22-416b-b5c4-f298bfb52564.jpg","index":0,"item":"31f99a89-feae-490e-b9fc-3643a5b9c717","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_orban-evertekelo-erkezok-video-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 08:14","title":"Szégyellem kiejteni Magyar Péter nevét, mert kompromittálja a magyar szót – videón az Orbán évértékelőjére érkező fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy még sincs hátra öt éve az ISS-nek, miután Elon Musk az űrállomás mihamarabbi deorbitálását szorgalmazza. Konkrétan két éven belül megsemmisítené.","shortLead":"Lehet, hogy még sincs hátra öt éve az ISS-nek, miután Elon Musk az űrállomás mihamarabbi deorbitálását szorgalmazza...","id":"20250221_elon-musk-nemzetkozi-urallomas-megsemmisitese-mars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"3d3b45c6-346e-4bde-ae30-cdfdbe7b7d8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_elon-musk-nemzetkozi-urallomas-megsemmisitese-mars","timestamp":"2025. február. 21. 13:11","title":"Elon Musk gondolt egyet, és közölte: a Földnek irányítva el kell égetni a Nemzetközi Űrállomást, aztán irány a Mars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]