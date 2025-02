Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most az Udinese szurkolói.","shortLead":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most...","id":"20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2.jpg","index":0,"item":"97145571-fedc-4c01-a21b-77fdd648db6f","keywords":null,"link":"/sport/20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","timestamp":"2025. február. 22. 12:44","title":"Balhé az olasz bajnokságban: csapattársak estek egymásnak, hogy ki rúgja a tizenegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó a mennyiség, hogy karácsonykor magyar diót lehessen adni, a tél végére viszont már elfogy a hazai.","shortLead":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó...","id":"20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714.jpg","index":0,"item":"53786bd8-f79e-4596-9755-219933c44637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","timestamp":"2025. február. 22. 11:39","title":"Elfogyott a magyar dió a boltokból, ukrán és román áru maradt helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b00d850-381a-4d84-9862-7c792ed78e31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőjobboldali tüntetők felgyújtották az uniós képviselet bejáratát.","shortLead":"A szélsőjobboldali tüntetők felgyújtották az uniós képviselet bejáratát.","id":"20250222_Az-euro-bevezetese-ellen-tuntettek-Bulgariaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b00d850-381a-4d84-9862-7c792ed78e31.jpg","index":0,"item":"d9201961-c2a1-4a54-b771-89477c44d37c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_Az-euro-bevezetese-ellen-tuntettek-Bulgariaban","timestamp":"2025. február. 22. 18:36","title":"Az euró bevezetése ellen tüntettek Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást kapott.","shortLead":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást...","id":"20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"00801d12-96c5-4c87-989a-835b5711ab51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","timestamp":"2025. február. 24. 07:20","title":"Az EU több pénzért vett tavaly orosz gázt és olajat, mint amennyivel az ukránokat támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak távoli részeit kell megnéznünk, ha olyan helyeket keresünk, amelyek ugyanannyi pontot szereztek, mint mi. Megtettük.","shortLead":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak...","id":"20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5.jpg","index":0,"item":"f62f83fc-5b12-4ca5-98b8-4f0a6ec39bec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:00","title":"Burkina Faso, Tanzánia, Trinidad: Mi történik azokban az országokban, amik ugyanannyira korruptak, mint Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]