[{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós problémákról tudomást sem vesz – így látta az ellenzék a szombati Orbán-beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós...","id":"20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"d800cc8a-8f88-4197-b78d-b7dc6bea31be","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 17:13","title":"„Mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök” – Magyar Péter és több ellenzéki párt is reagált az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti a módosításokat. Az amerikai cég szempontjából lenne egyszerű lezárása a macska-egér játéknak, ám úgy tűnik, mégsem, vagy legalábbis korlátozottan élnek a lehetőséggel.","shortLead":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti...","id":"20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929.jpg","index":0,"item":"4415d8ab-53d9-45d6-9183-119787062394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Hiába ellenőriz a Google, az internetezők folyton átnevezik a hatvanpusztai birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont olyan gyengének látszik, mintha egyáltalán nem sikerülne megállapodnia – írja a lap főszerkesztője.","shortLead":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont...","id":"20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"9a15f56e-2742-4606-a119-6b03ac43cddc","keywords":null,"link":"/360/20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","timestamp":"2025. február. 22. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Európának tényleg nem Trump a legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt távozott a szag miatt.","shortLead":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt...","id":"20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50.jpg","index":0,"item":"10b70c75-9fe3-49ba-87ba-b58ee07b0779","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","timestamp":"2025. február. 23. 07:43","title":"Úgy bűzlött díszlet, hogy kimenekültek a nézők a bécsi operaházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt eddig a valóság is eljuthatott az emberekhez. Ami azonban nem tetszik a milliárdosnak, így változást ígér.","shortLead":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt...","id":"20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"540a2b4e-84f4-40bd-a530-9212ed849057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","timestamp":"2025. február. 22. 12:03","title":"Zavarja Elon Muskot, hogy a saját platformján javítják ki a hazugságait – de már dolgozik a „megoldáson”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]