Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","shortLead":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","id":"20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"b73616ce-a7d3-4e18-b323-3e526f1ede03","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","timestamp":"2025. február. 24. 12:47","title":"Orbánt idézve gratulált Elon Musk az AfD-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","shortLead":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","id":"20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2.jpg","index":0,"item":"0d04de89-9b9f-4f63-986f-4e88174f82ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","timestamp":"2025. február. 24. 14:12","title":"Szennyezett a levegő Miskolcon, szmogriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá mindent, de leginkább a józan ész logikáját. Vélemény.","shortLead":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá...","id":"20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6ef389c9-906d-4e0e-ba74-51f9cceef506","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","timestamp":"2025. február. 25. 07:30","title":"Gyükeri Mercédesz: Orbán ősbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési egyensúly javítására vonatkozó programban, sem a néhány hete elfogadott 2025-ös költségvetésben nincs nyoma az Orbán Viktor által pénteken bejelentett osztogatásnak.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési...","id":"20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"e24bed08-a711-4207-81f3-13daa1e02923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","timestamp":"2025. február. 24. 12:57","title":"GKI: Orbán ígéreteit nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","shortLead":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","id":"20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f.jpg","index":0,"item":"797cb1e7-cd90-4325-960d-00e327e65281","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","timestamp":"2025. február. 24. 08:13","title":"Amerika kedvenceinek, a nagy pickupoknak is konkurenciát állít a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos, hogy nagyobb lesz a prognózisában szereplőnél – derül ki a Költségvetési Tanács friss jelentéséből.","shortLead":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos...","id":"20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e3b2b585-7cae-4cb8-9bc9-ea9729876c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","timestamp":"2025. február. 24. 21:05","title":"Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]