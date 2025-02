Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","shortLead":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","id":"20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"dff7ee73-3042-426c-856e-13e67371662e","keywords":null,"link":"/sport/20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:31","title":"Szoboszlai Dominik egy félidő alatt gólt lőtt és gólpasszt adott a Manchester City elleni rangadón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is meg kell védenie a liberális demokráciát, vagyis utóbbi számára kell veszélytelenné tenni a világot, és nem az autokráciának.","shortLead":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is...","id":"20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0dc89fda-e061-45fa-8169-8b3a0d74d74c","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 07:45","title":"Gideon Rachman: Trump biztonságos világot akar a tekintélyuralom számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","shortLead":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","id":"20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"3ebafcb1-2582-413a-8bd8-96ffbea376d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 23. 21:54","title":"Oroszország Észak-Koreától kaphatja a lőszerei felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt jelentenek az idősekre, ahogy arra az utóbbi hetekben Ferenc pápa betegsége is rávilágított. Miért az vannak nagyobb kockázatnak kitéve az idősek, és mit lehet tenni a megelőzésért?","shortLead":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt...","id":"20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4.jpg","index":0,"item":"dcc0923e-cc54-46c2-8c16-a7ac7363b24d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Ezért veszélyesek az idősekre a légúti fertőzések, amik Ferenc pápát is kórházba juttatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika fejlesztésére.","shortLead":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika...","id":"20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8.jpg","index":0,"item":"6f46f7d3-9b7d-4c94-949d-664860bd6652","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","timestamp":"2025. február. 24. 07:47","title":"50 milliárd euróval száll be az MI-versenybe az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól menő műsorát viszont hajlandó feladni az új hivatása érdekében.","shortLead":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól...","id":"20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088.jpg","index":0,"item":"4c6b49f9-6cbe-4c50-8f90-91253bcd2e68","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","timestamp":"2025. február. 24. 07:53","title":"Dan Bongino, jobboldali megmondóember lesz az FBI új igazgatóhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val született volna. A gyermek már 30 hónapos, és nincs jele a betegségének.","shortLead":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val...","id":"20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"70779152-2032-49fa-8bd0-5404a9d9ef62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","timestamp":"2025. február. 25. 13:03","title":"Világszenzáció: anyaméhben kezelték az SMA-s magzatot, nincs jele a betegségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]