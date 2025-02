Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","shortLead":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","id":"20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"34aee147-67c1-4aa4-8163-10ce95661da2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","timestamp":"2025. február. 24. 20:47","title":"Zelenszkij Trumppal is beszélt az online G7-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az idei év sem indul túl fényesen a Kínában sokáig uralkodó márkának. ","shortLead":"Az idei év sem indul túl fényesen a Kínában sokáig uralkodó márkának. ","id":"20250225_Tovabb-tart-a-VW-kinai-melyrepulse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3.jpg","index":0,"item":"e9e5ac22-23ce-4689-8182-3a3d1ab18d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Tovabb-tart-a-VW-kinai-melyrepulse","timestamp":"2025. február. 25. 13:22","title":"Tovább tart a VW kínai mélyrepülése, van olyan modelljük, amelyből 9 darabot adtak el összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly készül el az első, nem kísérleti és nem tesztcélú, értelmezhető kapacitású ipari hidrogénüzem, magánberuházásban, a Mol saját projektjeként. Logikus, hogy az olajcég lágymányosi központjában tartották az idei hidrogén-konferenciát. Sokat elárul azonban, hogy az ott előadó Lantos Csaba energiaügyi miniszter milyen újdonságokkal állt elő.","shortLead":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly...","id":"20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c.jpg","index":0,"item":"db038638-16b2-4eff-ac62-eb1a8553200e","keywords":null,"link":"/360/20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Négy éve van hidrogénstratégiánk, de mire mentünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik az áttörés évét.","shortLead":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik...","id":"20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea.jpg","index":0,"item":"bc7a16fa-aa29-4bd8-a3e7-bedf6ab8c266","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","timestamp":"2025. február. 23. 19:58","title":"Orbán Viktor már 1984-es keretbe helyezte Von der Leyent, akinek képét egy pöröly robbantja szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","id":"20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a.jpg","index":0,"item":"1a9d3ea7-839b-41bb-b00d-b35b341d76c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","timestamp":"2025. február. 24. 16:55","title":"A rendőrség nem találja a reggeli vonatgázolás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése láttán mind többen tiltakoznak. A tiltakozás már elérte a cég vezetését is, az viszont kérdés, hogyan befolyásolja a Tesla hosszabb távú terveit.","shortLead":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése...","id":"20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"59475a34-f5c5-43ce-bdbb-db033ff7a1a0","keywords":null,"link":"/360/20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","timestamp":"2025. február. 24. 13:31","title":"„Add el Tesládat és Tesla-részvényeidet!” – Tényleg árthat Elon Musknak a cége elleni bojkott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de a lelked mélyén még hiszel abban, hogy rád is vár valahol valaki. Vele már az első találkozásnál úgy érzed, mintha villám csapott volna beléd. Ha a végsőkön túl is kitartasz, akkor elérheted, ami keveseknek sikerül: újra egyesülhetsz a lelked másik felével, az ikerlángoddal.","shortLead":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de...","id":"20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc.jpg","index":0,"item":"dfd250e1-7ee3-42a7-b8b6-a4c0bef8831a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","timestamp":"2025. február. 25. 12:40","title":"Mintha találkoztatok volna már egy másik életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál színész–rendező, aki önszántából köszön le hamarosan az Örkény Színház ügyvezetői posztjáról. Miért van szüksége a váltásra, és mi volt az eddigi legnagyobb határátlépése? Miben áll szerinte a NER és a többi rendszer „primitíven egyszerű” támogatási logikája? Mit szól egykori mestere, Kerényi Imre „pitypangos” kultúrkomisszárkodásához? HVG-portré.","shortLead":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál...","id":"20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97.jpg","index":0,"item":"db4c9ad3-1ac6-4a7b-a56e-40b9f127fb5c","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","timestamp":"2025. február. 24. 20:00","title":"Mácsai Pál: Aki az ő ideológiájukat propagálja, annak jut pénz, aki szuverén, pláne aki beszól, annak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]