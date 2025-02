Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","shortLead":"Az ukrán elnök neki fogja szegezni a kérdést Donald Trumpnak, hogy az USA továbbra is támogatja-e Ukrajnát.","id":"20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"0ae62a09-41a1-4f1e-800c-124eac8ea612","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_zelenszkij-biztonsagi-garancia-asvanykinc-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 15:22","title":"Zelenszkij: Nincs biztonsági garancia az ásványkincsekről szóló megállapodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78992a92-01e4-4f39-9e89-985056a0cef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 500 filmes írt alá egy nyílt levelet, amelyben ötven-, akár közel százéves múltra visszanyúló mozi bezárása ellen tiltakoznak. ","shortLead":"Több mint 500 filmes írt alá egy nyílt levelet, amelyben ötven-, akár közel százéves múltra visszanyúló mozi bezárása...","id":"20250225_Meloni-Olaszorszag-mozi-filmek-Scorsese-Spielberg-Coppola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78992a92-01e4-4f39-9e89-985056a0cef5.jpg","index":0,"item":"13e4eebe-a685-4ac0-89a7-55373b00836f","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_Meloni-Olaszorszag-mozi-filmek-Scorsese-Spielberg-Coppola","timestamp":"2025. február. 25. 13:57","title":"Melonitól kéri a római mozik megmentését Scorsese, Spielberg és Coppola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47440cf-494e-4bad-a529-cf0a6d092252","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérhetnek-e a hatalomig pár éven belül a veszekedős nácik? Hogyan pozicionálja újra Németországot Friedrich Merz? És hogyan fog ez hatni Magyarországra? Gergely Mártonnal és Bábel Vilmossal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett. ","shortLead":"Elérhetnek-e a hatalomig pár éven belül a veszekedős nácik? Hogyan pozicionálja újra Németországot Friedrich Merz? És...","id":"20250226_Fulke-podcast-merz-weidel-orban-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47440cf-494e-4bad-a529-cf0a6d092252.jpg","index":0,"item":"0752a6ff-b6f8-4cb9-8f2a-28b79694c514","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Fulke-podcast-merz-weidel-orban-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 17:55","title":"Orbán a liberális demokráciák mumusa, de Merz kancellárral nem lesz könnyű dolga – A német választásról a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Milorad Dodik azért kapott egy évet, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek.","shortLead":"Milorad Dodik azért kapott egy évet, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek.","id":"20250226_milorad-dodik-itelet-tek-banja-luka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699.jpg","index":0,"item":"83dd7dc8-f229-4352-aee4-2cf81928b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_milorad-dodik-itelet-tek-banja-luka","timestamp":"2025. február. 26. 14:27","title":"Elítélték Dodikot, a boszniai szerbek elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","shortLead":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","id":"20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76.jpg","index":0,"item":"621db751-c0c9-4e22-99f4-5b34afd1c572","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","timestamp":"2025. február. 25. 12:55","title":"Mészáros Lőrinc cége és az MVM aláírta a mátrai gázerőműről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, de igazán jelentős hatás a felső 40 százalék esetében várható.","shortLead":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése...","id":"20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"330277a8-c6fc-4943-befa-3b5fb96a69cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","timestamp":"2025. február. 25. 05:28","title":"GKI: Orbán legújabb osztogatásával is a gazdagabbak járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]