[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","shortLead":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","id":"20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"149e246d-8567-4f0f-8ce7-912941346cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","timestamp":"2025. február. 28. 22:09","title":"Csúnyát gyengült a forint, miután összeveszett a Fehér Házban Trump és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk, Moszkvában és Szentpéterváron a Pride betiltása fordított utat járt be, mint Magyarországon: hamarabb tiltották be a felvonulásokat, mint hogy jogszabályban korlátozták volna a melegek jogait.","shortLead":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk...","id":"20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952.jpg","index":0,"item":"1ac49ea2-663d-47e8-9cd4-86b471ce848d","keywords":null,"link":"/360/20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 02. 15:00","title":"Az orosz elnyomás magasabb fokozata: 100 évre tiltották be a Pride-ot Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc percnél. De vajon miért?  Miért akar... 