[{"available":true,"c_guid":"72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor mindent arra az egy lapra tettek fel: hiába okoz az osztogatás egy ideig nagy inflációt, majd kezelik ezt, ha nyugodt lesz a nemzetközi helyzet. Nem jött össze.","shortLead":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor...","id":"20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd.jpg","index":0,"item":"968b9dbd-b8a5-45b1-822f-4212d54175ec","keywords":null,"link":"/360/20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Csúnya vége lett, amikor a Fidesz legutóbb egy 2000 milliárd forintos osztogatással akarta megnyerni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38244359-3e02-49f3-89a3-343a71c697b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legújabb videójában sikerült elég pontos látleletet adni a közéleti abszurdról, amelyben élünk. ","shortLead":"A legújabb videójában sikerült elég pontos látleletet adni a közéleti abszurdról, amelyben élünk. ","id":"20250228_marika-for-prezident-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38244359-3e02-49f3-89a3-343a71c697b3.jpg","index":0,"item":"b636067d-acb7-43a1-852d-d9a56c4e8911","keywords":null,"link":"/elet/20250228_marika-for-prezident-pride","timestamp":"2025. február. 28. 13:23","title":"„A zárt körű Pride-on Szájer József nyitóbeszédét Bese atya fogja megáldani” – Marika for Prezident végigszáguldott a kormányülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922","c_author":"HVG","category":"360","description":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres európai fegyverkezés gyenge esélyeit latolgatja. Akárhogy is, most Friedrich Merz leendő német kancelláron a világ szeme, vajon tud-e élni a lehetőséggel. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres...","id":"20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922.jpg","index":0,"item":"5ebc1beb-8fc9-49f7-a8cb-1d2cda16f5be","keywords":null,"link":"/360/20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 12:45","title":"Alakul a német tőke és a francia nukleáris erő összefogása, de Putyinnak kedvez a robbanófej-matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","shortLead":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","id":"20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42.jpg","index":0,"item":"dc1c6679-5437-4fb8-a5cc-32cd76b3cff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","timestamp":"2025. február. 28. 17:48","title":"Orbán megmutatta a Karmelita teraszát Bissau-Guinea elnökének, közben a külügyminiszterek a drogokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37e93c-2511-4a71-9b88-d7765fd881e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szerény légellenállású, kétféle karosszériával készülő újdonság nagy hatótávú verziójában 81,4 kWh kapacitású akkumulátor rejtőzik.","shortLead":"A szerény légellenállású, kétféle karosszériával készülő újdonság nagy hatótávú verziójában 81,4 kWh kapacitású...","id":"20250228_630-kilometeres-hatotavval-debutalt-a-meghokkento-formaju-kia-ev4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc37e93c-2511-4a71-9b88-d7765fd881e1.jpg","index":0,"item":"b6d1fe04-9b93-4b26-b8d6-3be4e9213d15","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_630-kilometeres-hatotavval-debutalt-a-meghokkento-formaju-kia-ev4","timestamp":"2025. február. 28. 07:21","title":"630 kilométeres hatótávval debütált a meghökkentő formájú Kia EV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","shortLead":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","id":"20250227_trump-iii-karoly-meghivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"5d43aba9-f3ed-4997-8294-0b4b64c7d3ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_trump-iii-karoly-meghivas","timestamp":"2025. február. 27. 21:29","title":"III. Károly meghívta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai országot is megtaláltak kampányukkal az elmúlt hetekben. Az egyház Los Angeles-i központjánál érdeklődtünk a kampány rendeltetéséről, enyhén fenyegető választ kaptunk.","shortLead":"Nemrég a Super Bowl-döntő szünetében adtak le 90 másodperces méregdrága reklámot a szcientológusok, de több európai...","id":"20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5f1c0ef-f3b7-434d-944b-ad9186be6bc8.jpg","index":0,"item":"639d1770-00b8-41b8-bade-31b2da3d7a14","keywords":null,"link":"/elet/20250227_szcientologia-plakatok-budapesten-xenu-urleny-vallas-super-bowl-ellentmondasos","timestamp":"2025. február. 27. 17:50","title":"Kegyetlenül meggyilkolt űrlények lelke lakozik bennünk – ebben is hisznek a Budapesten reklámozó szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]