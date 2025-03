Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük. Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai

A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét. Államosítaná az önkormányzatok számlavezetését a kormány

A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki. Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor; az amerikai-ukrán tárgyalásokat figyelte a világ, hogy aztán azok egy egész szürreális veszekedésbe torkolljanak; Donald Trump beindította a vámháborúját az EU ellen is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója. És akkor számlaképes nagymama zöldségvásárláshoz olcsón kiadó

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház munkatársainak több mint negyede távozik, mert nem akar együtt dolgozni az új igazgatóval, Zalán Jánossal. Novák János alapító igazgató így kommentálta az esetet: „A repülők sem maradnak örökké az égen". Harmincan felmondtak a Kolibriben az új igazgató miatt, áprilisban működésképtelenné válhat a színház

Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok elöregednek, egyenlőtlenül oszlanak el a különböző régiók közt, és a szakma nem kimondottan vonzza a fiatalokat, akik az utánpótlást jelenthetnék. Nem csak Magyarországon nincs elég háziorvos, Európában máshol is küzdenek a problémával

David Coote kokainozós ügyét még vizsgálják. Hosszú időre eltiltotta az UEFA a Jürgen Kloppot szidalmazó angol játékvezetőt

Az elmúlt fél év során közel tucatnyi útvonalon történt hasonló. Újabb három budapesti útszakaszon csökkentik a sebességhatárokat