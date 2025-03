Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez kapcsolódó óvatosságról. Egy amerikai szoftvermérnök esete mindezt jól példázza: nagyon bízott a 1Password jelszókezelőben, azután fölöttébb kellemetlen meglepetés érte.","shortLead":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez...","id":"20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0.jpg","index":0,"item":"1a206b31-7553-4eab-a301-2c84124cc692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","timestamp":"2025. március. 08. 18:03","title":"Rémálom-forgatókönyvet emlegetnek a Disneynél, csak ez most nem mese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől függetlenül is komoly iPhone-ról lehet szó.","shortLead":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől...","id":"20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"985f5132-147f-4dec-a5e4-c991c90ba0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","timestamp":"2025. március. 07. 15:03","title":"2026-ban jöhet az Apple első összehajtható iPhone-ja – itt van minden, amit a mobilról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02de4-0072-4714-a76a-72a40888d8b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állandóan telített a naptárja, mert nem tud nemet mondani? Az első és utolsó dolga minden nap, hogy a telefonját böngészi? Sokszor hibáztatja magát az apró baklövésekért is? Ha bármelyikre is igennel válaszolt, akkor érdemes elolvasni ezt a cikket. ","shortLead":"Állandóan telített a naptárja, mert nem tud nemet mondani? Az első és utolsó dolga minden nap, hogy a telefonját...","id":"20250308_artalmas-szokasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02de4-0072-4714-a76a-72a40888d8b8.jpg","index":0,"item":"e25261d6-b069-4e73-a419-521c8f06918a","keywords":null,"link":"/elet/20250308_artalmas-szokasok-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 08:00","title":"Hét alattomos szokás, ami anélkül szívja el az energiánkat és a boldogságunkat, hogy észrevennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart közelében.","shortLead":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart...","id":"20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"7cc53ae3-f6b5-4594-9c9c-412dc77f7c00","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","timestamp":"2025. március. 07. 21:01","title":"Az oroszoknak kémkedett három bolgár Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","shortLead":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","id":"20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5.jpg","index":0,"item":"c1c4f161-c450-4548-8d1c-40476775e35e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","timestamp":"2025. március. 07. 20:20","title":"GTI verziót is kaphat a Volkswagen ID.1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b51fe-8c92-464b-9114-dab60d435e3f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színház- és filmrendező 72 éves volt.","shortLead":"A színház- és filmrendező 72 éves volt.","id":"20250306_Meghalt-Sopsits-Arpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00b51fe-8c92-464b-9114-dab60d435e3f.jpg","index":0,"item":"da11a81a-5f28-4e2b-9f55-de3323768fd0","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Meghalt-Sopsits-Arpad","timestamp":"2025. március. 06. 22:00","title":"Meghalt Sopsits Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy félidőt játszott. ","id":"20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"6fa6bd1f-0060-49a9-8151-b0ab6c5f36b0","keywords":null,"link":"/sport/20250308_Hatranybol-forditva-nyert-a-Liverpool","timestamp":"2025. március. 08. 18:15","title":"Hátrányból fordítva nyert a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Witkoff közölte, hogy a tárgyalások folyamán kiderült: a Hamász részéről nincs megfelelő készség az együttműködésre.","shortLead":"Steve Witkoff közölte, hogy a tárgyalások folyamán kiderült: a Hamász részéről nincs megfelelő készség...","id":"20250307_Trump-witkoff-hamasz-gaza-tavozas-lehetosege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"2ed91ae8-85c9-4a67-b41d-83b7e56ecb8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Trump-witkoff-hamasz-gaza-tavozas-lehetosege","timestamp":"2025. március. 07. 06:05","title":"Trump közel-keleti megbízottja: a Hamász nem lesz része a gázai kormányzatnak, de ha ezt megérti, lehetőséget kap a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]