[{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali és oroszbarát politikus minden közvélemény-kutatás szerint a májusi megismételt elnökválasztás legfőbb esélyesének számít.","shortLead":"A szélsőjobboldali és oroszbarát politikus minden közvélemény-kutatás szerint a májusi megismételt elnökválasztás...","id":"20250307_romania-megismetelt-elnokvalasztas-calin-georgescu-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"70a6dbd2-8a31-4fc8-9571-aeb1c9c639d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_romania-megismetelt-elnokvalasztas-calin-georgescu-indulas","timestamp":"2025. március. 07. 19:10","title":"Indul a megismételt román elnökválasztáson az érvénytelenített voksoláson taroló Calin Georgescu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem másfél fokkal volt melegebb a korábbi, 1920-as csúcshőmérsékletnél.","shortLead":"Majdnem másfél fokkal volt melegebb a korábbi, 1920-as csúcshőmérsékletnél.","id":"20250307_105-eves-napi-melegrekord-ujpest-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5.jpg","index":0,"item":"cb744be8-3cf4-496f-adf5-3938609bd02a","keywords":null,"link":"/elet/20250307_105-eves-napi-melegrekord-ujpest-hungaromet","timestamp":"2025. március. 07. 14:11","title":"105 éves napi melegrekord dőlt meg csütörtökön Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","shortLead":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","id":"20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf.jpg","index":0,"item":"3f751443-0d71-4a88-83bc-63d30fa1c979","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","timestamp":"2025. március. 07. 18:59","title":"Vigyázat: adathalász üzenetekkel próbálják átverni a Fővárosi Vízművek ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","id":"20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e635a629-9459-4e27-b741-0fd149bb68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","timestamp":"2025. március. 07. 14:03","title":"Itt a kormány válasza arra, mit jelent a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük lévő férfiakat megverték – közölték helyi hatóságok szombaton.","shortLead":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük...","id":"20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a.jpg","index":0,"item":"20356027-0f84-4cf5-a004-560165233f76","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","timestamp":"2025. március. 08. 10:39","title":"Újabb turistákat erőszakoltak meg Indiában, a velük lévő férfiakat megverték és a csatornába dobták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","id":"20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70.jpg","index":0,"item":"6e9a5a40-8b38-42a8-99ba-756d5498d86d","keywords":null,"link":"/elet/20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","timestamp":"2025. március. 08. 20:12","title":"Orbán Viktor egy utcai árustól vett virágcsokort, a fiatalember cserébe kért tőle egy szívességet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár jutott a hazai civileknek, mint amennyit bevallanak. Igaz, erre a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak semmi bizonyítéka nincs.","shortLead":"Tizenhét oldalon keresztül magyarázzák, nem tudni, mekkora összegekről van szó, de biztosak abban, hogy több dollár...","id":"20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"71605881-4f64-4d27-9d87-112ae9acdd55","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-USAID-jelentes-civil-szervezetek-sajto","timestamp":"2025. március. 07. 12:25","title":"Lánczi Tamás hivatala jelentést írt a USAID-pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","shortLead":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","id":"20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f.jpg","index":0,"item":"fd8a9a5b-d1b7-4834-bce4-062ad883b961","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","timestamp":"2025. március. 07. 13:16","title":"Harcok törtek ki Szíriában a kormányerők és Aszad hívei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]