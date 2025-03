Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","shortLead":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","id":"20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"5b781567-1ca3-479d-a406-a9b29ddd35f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","timestamp":"2025. március. 09. 11:34","title":"Két kutyájával együtt halt meg egy férfi Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c","c_author":"Imre Réka - Siteri Nóra","category":"itthon","description":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak a sok ezer embernek az egyike, aki az egészségügy méltatlan helyzete miatt tüntetett szombaton a Kossuth Lajos téren. ","shortLead":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak...","id":"20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c.jpg","index":0,"item":"07f88f7b-de36-43c7-9845-24f904c8aa81","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 09:14","title":"„Lassan 50 éves vagyok, az én számat már nem fogja be senki” – tízezren nézték meg, van-e még jövője az egészségügynek, vagy el kell innen menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","shortLead":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","id":"20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571.jpg","index":0,"item":"49e164e9-3119-4ec8-b0a1-a68baa325575","keywords":null,"link":"/sport/20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","timestamp":"2025. március. 10. 20:40","title":"Koponyatörést szenvedett a Békéscsaba focistája a Csákvár elleni NB II-es bajnokin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak lakását. A cél az, hogy a párt ne folytathassa a kampányt. A Tisza Pártról készített riportot a brit lap tudósítója.","shortLead":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak...","id":"20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd.jpg","index":0,"item":"6345972f-0808-4720-a493-ace8f89541f6","keywords":null,"link":"/360/20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","timestamp":"2025. március. 09. 09:00","title":"The Times: 15 éve nem fenyegette senki Orbán hatalmát annyira, mint Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","shortLead":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","id":"20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1.jpg","index":0,"item":"406c2d08-48d7-40ff-9b26-8735f9627122","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","timestamp":"2025. március. 10. 09:12","title":"Újranyitották, megreformálták a finnországi Lenin-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","shortLead":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","id":"20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"ec55ffd2-86c1-464d-9169-49d1621ade7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","timestamp":"2025. március. 09. 15:54","title":"Dühbe jött Donald Trump, amikor meglátta a Károly királlyal parolázó Zelenszkijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","shortLead":"A kocsit még Steve McQeen is aláírta. ","id":"20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f543d1e-7e26-4536-b43f-add7fc52997a.jpg","index":0,"item":"8617f927-3021-4cb0-a4ec-3facad10bb95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Jerry-Seinfeld-Porsche-9-milliard-forintos-ajanlat","timestamp":"2025. március. 10. 20:20","title":"Jerry Seinfeld végül eladta híres Porschéját, amire korábban elutasított egy 9 milliárd forintos ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap alatt 1,7 ezer milliárd forint – az éves terv 4,2 ezer milliárd forint.","shortLead":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap...","id":"20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"17a85448-af1b-48c4-bbb9-a9f33ecd5c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 11:21","title":"Megroggyant a költségvetés, két hónap alatt összejött az éves hiány 40 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]