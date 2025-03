Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","shortLead":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","id":"20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"a90726db-555d-4b49-a0d0-e21927333e39","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","timestamp":"2025. március. 06. 10:28","title":"Szijjártó ugyan vonatozott New York és Washington között, de a magángépe a levegőben követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","id":"20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d.jpg","index":0,"item":"d495fe86-49a6-4cee-a941-1c439669be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","timestamp":"2025. március. 05. 20:33","title":"Szöul szerint Oroszország észak-koreai katonákat képzett ki drónok használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","shortLead":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","id":"20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb.jpg","index":0,"item":"a1febabe-58e8-4368-8248-64d8c0c77cac","keywords":null,"link":"/sport/20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 06. 13:21","title":"Fabrizio Romano exkluzív információkat osztott meg Gyökeres Viktor klubváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. 